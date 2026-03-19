Barcelona a dat de pământ cu Newcastle, înscriindu-i 7 goluri, și s-a calificat în sferturile Ligii Campionilor

Nicio surpriză în celelalte 3 meciuri din oprimile Ligii Campionilor.

Echipa spaniolă FC Barcelona a învins miercuri seara, pe teren propriu, scor 7-2, formaţia engleză Newcastle, în optimile Ligii Campionilor, calificându-se în sferturile competiţiei, notează Realitatea Sportivă.

Prima jumătate de oră de pe Camp Nou a fost una în care ambele echipe au căutat să dea lovituri cât mai multe adversarei. Raphinha a deschis scorul în minutul 6, însă catalanii s-au văzut egalaţi în minutul 15, când a înscris Anthony Elanga.

După numai trei minute Bernal a adus gazdele din nou în avantaj, dar suedezul Elanga a mai egalat odată, în minutul 28. La pauză nu a fost însă egal pentru că elevii lui Hansi Flick au primit un penalti şi Lamine Yamal a transformat, în al şaptelea minut de prelungire al primei părţi.

Catalanii s-au desprins rapid după reluare, Fermin Lopez înscriind pentru 4-2 în minutul 51. Apoi a intrat în scenă Lewandowski, care a înscris o dublă, în minutele 56 şi 61, pentru ca Raphinha să reuşească şi el dubla în minutul 72.

Barcelona a dispus cu 7-2 pe Newcastle şi s-a calificat în sferturi cu 8-3 scor la general, iar portarul Joan Garcia a suferit o accidentare şi a fost înlocuit în minutul 82 cu Szczęsny.

Atalanta a reuşit golul de onoare în minutul 85

Echipa germană Bayern Munchen a învins miercuri seara, pe teren propriu, scor 4-1, gruparea italiană Atalanta Bergamo, calificându-se în sferturile Ligii Campionilor cu 10-2 scor general în cele două manşe.

Liniştită în privinţa calificării în sferturi după ce câştigase în Italia cu 6-1, Bayern a ratat prima ocazie importantă a meciului de pe Allianz Arena în minutul 9, prin Luis Diaz.

Bavarezii au beneficiat apoi de un penalti pe care Kane l-a ratat, însă pentru că portarul Sportiello se mişcase pe linia porţii, lovitura de pedeapsă a fost repetată, iar Kane a înscris şi a deschis scorul în minutul 24. Dacă la pauză a fost doar avantaj minim pentru gazde, elevii lui Kompany s-au dezlănţuit în repriza secundă.

Kane s-a jucat cu apărarea italiană şi a majorat scorul, în minutul 54. După două minute Lennart Karl a primit de la Luis Diaz şi a făcut 3-0 pentru ca, în minutul 70 Luis Diaz să înscrie şi el. Atalanta a reuşit golul de onoare, prin Samardzic, în minutul 85, şi Bayern s-a impus cu 4-1 şi 10-2 scor cumulat, urmând joace în sferturile Ligii Campionilor în compania lui Real Madrid.

Cu Drăguşin titular, Tottenham a dispus de Atletico Madrid, scor 3-2

Echipa engleză Tottenham Hotspur, cu Radu Drăguşin titular, a învins miercuri seara, pe teren propriu, scor 3-2, gruparea spaniolă Atletico Madrid, în manşa secundă a optimilor Ligii Campionilor.

Madrilenii au marcat primii la Londra, prin Ademola Lookman, în minutul 6, dar verificarea VAR a dus la anularea golului, pentru o poziţie de ofsaid. Mathys Tel a ratat în minutul 24, Musso respingând în corner şutul francezului.

Tot englezii au deschis scorul, în minutul 30, prin Kolo Muani, iar Tel a trecut pe lângă gol în minutul 35, dar la pauză a fost 1-0 pentru Tottenham. Julian Alvarez a egalat pentru spanioli, în minutul 47, dar gazdele au revenit în avantaj odată cu golul lui lui Xavi Simons, din minutul 52.

Musso a intervenit în minutul 60 la lovitura de cap a lui Drăguşin, care a fost schimbat în minutul 60, cu Udogie, şi Atletico a egalat din nou, prin David Hancko, în minutul 75.

Tottenham şi-a asigurat însă o victorie de palmares, 3-2 cu Atletico, după un penalti transformat de Simons, în minutul 90, şi madrilenii merg în sferturi cu 7-5 scor la general. Acolo, Atletico Madrid se va întâlni cu FC Barcelona.

Galatasaray nu a fpcut față uraganului de pe Anfield

Echipa engleză FC Liverpool s-a calificat miercuri seara în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, după ce a învins, pe teren propriu, scor 4-0, formaţia turcă Galatasaray Istanbul.

„Cormoranii” au pus din start presiune pe poarta lui Cakir şi Szoboszlai a deschis scorul în minutul 25, cu un şut din careu la un corner cu o schemă interesantă. Era egal al general, după victoria Galatei la Istanbul, cu 1-0, dar elevii lui Arne Slot nu s-au mulţumit cu atât.

Florian Wirtz a trimis peste poartă în minutul 31, iar gazdele primesc penalti, pe final de repriză, după ce Szoboszlai e faultat în careu. A executat Salah, însă slab, pe centrul porţii, şi Cakir a respins.

Un minut mai târziu, portarul turc a intervenit foarte bine, parând două şuturi în aceeaşi fază, mai întâi la Salah, apoi la Wirtz. Repriza secundă a fost tot la dispoziţia gazdelor. Salah l-a găsit pe Ekitike, în careu, care a înscris în minutul 52.

După numai un minut Gravenberch a majorat avantajul lui Liverpool la trei goluri, pentru ca minutul 56 să aducă un autogol al oaspeţilor, anulat însă pentru o poziţie de ofsaid în construcţia fazei. Salah a reuşit să înscrie şi el, cu un şut plasat, în minutul 62, şi echipa lui Arne Slot era sigură de calificare.

Gazdele au redus turaţia, Noa Lang s-a accidentat stupid şi a fost scos cu targa de pe teren, în minutul 79, iar FC Liverpool – Galatasaray s-a terminat 4-0, englezii mercând mai departe cu 5-1 scor general.

În sferturi vor avea loc următoarele confruntări, la 7/8 şi 14/15 aprilie: PSG – FC Liverpool, Real Madrid – Bayern Munchen, FC Barcelona – Atletico Madrid și Sporting Lisabona – Arsenal Londra.