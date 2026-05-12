CFR Cluj se pregătește de schimbări importante în echipă

CFR Cluj ar putea trece printr-o perioadă agitată la finalul sezonului, după ce Daniel Pancu pare tot mai aproape de despărțirea de formația din Gruia.

Rapid i-ar fi propus un contract fostului idol din Giulești, iar impresarul Ioan Becali a sugerat că antrenorul ar putea accepta provocarea, mai ales datorită legăturii sale cu clubul bucureștean.

Pe lângă posibila plecare a lui Pancu, CFR Cluj riscă să piardă și doi fundași centrali importanți. Matei Ilie, în vârstă de 23 de ani, ar urma să plece în vară, după ce a fost dorit de Dinamo în iarnă și are acum variante din zona Golfului. De asemenea, Sheriff Sinyan, internațional gambian de 29 de ani, nu vrea să își prelungească înțelegerea scadentă cu CFR și a refuzat ultima ofertă a clubului.

Sinyan a fost un om de bază pentru Pancu, iar o eventuală mutare la Rapid nu este exclusă. În aceste condiții, CFR va trebui să caute noi fundași centrali în perioada de transferuri, avându-l ca punct de sprijin pe Marian Huja, transferat definitiv de la Pogon Szczecin.