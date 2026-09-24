Gabriela Ruse, în sferturi la Korea Open 2026. Victorie spectaculoasă la Seul

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Gabriela Ruse s-a calificat în sferturile de finală ale turneului WTA 250 Korea Open 2026, desfășurat la Seul. Jucătoarea din România, cap de serie numărul 4, a învins-o în optimile de finală pe sud-coreeanca Yeonwoo Ku, scor 2-6, 7-6 (1), 6-1.