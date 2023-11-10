Advertising
Sport· 2 min citire
Handbal feminin: Cristina Neagu şi-a prelungit cu încă un an contractul cu CSM Bucureşti
Handbal feminin: Cristina Neagu şi-a prelungit cu încă un an contractul cu CSM Bucureşti
Neagu a fost desemnată de IHF de patru ori cea mai bună handbalistă a lumii
Citește și
- 08:36Un fost fotbalist român, probleme cu legea în Marea Britanie. A primit 8 ani de închisoare
- 08:23CM 2026: Norvegia produce surpriza și o elimină pe Brazilia
- 08:19CM 2026: În inferioritate numerică, Anglia rezistă revenirii Mexicului și se califică în sferturi
- 08:08Trump salută decizia FIFA: suspendarea lui Balogun, anulată înainte de meciul cu Belgia
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Arad și pe Google News