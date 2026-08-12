Sport· 1 min citire

PSG și Aston Villa se duelează pentru Supercupa Europei

Supercupa Europei

Supercupa Europei

Scris deStoica Marian
Publicat12 aug. 2026, 12:42
Sursărealitatea.net

Echipa franceză este câștigătoarea Ligii Campionilor, iar cea engleză a triumfat în Liga Europa.

Paris Saint-Germain și Aston Villa se vor duela, miercuri, pentru Supercupa Europei, potrivit Realitatea Sportivă.

Partida va începe la ora 22:00, pe Stadionul Salzburg din Austria.

PSG este câștigătoarea Ligii Campionilor, iar Aston Villa a triumfat în Liga Europa. Dacă scorul va fi egal după cele 90 de minute, câștigătoarea va fi stabilită direct la loviturile de departajare, fără prelungiri.

Formația pariziană este deținătoarea trofeului, după ce a învins-o pe Tottenham la loviturile de departajare în 2025. PSG mai disputase Supercupa în 1996, când a pierdut în fața lui Juventus.

Aston Villa a câștigat trofeul la singura sa participare precedentă, în 1982, după o confruntare în două manșe cu FC Barcelona.

Meciul va fi arbitrat de somalezul Omar Artan, în vârstă de 34 de ani, desemnat în 2025 cel mai bun arbitru al Confederației Africane de  Fotbal. Centralul va fi ajutat de Liban Abdoulrazack Ahmed, din Djibouti, și Stephen Eleazar Onyango Yiembe, din Kenya.

Stadionul Salzburg găzduiește pentru prima dată o finală importantă a competițiilor europene intercluburi.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

fotbalSupercupa Europeisportaston villapsg

Urmărește știrile Realitatea de Arad și pe Google News

Mai multe știri din Sport

Mai Multe