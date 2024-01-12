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Sport· 2 min citire
România debutează, astăzi, la Campionatul European de handbal masculin din Germania
România debutează, astăzi, la Campionatul European de handbal masculin din Germania
România se află într-o grupă cu Austria, Croația și Spania
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