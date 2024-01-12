Sport· 2 min citire

România debutează, astăzi, la Campionatul European de handbal masculin din Germania

România debutează, astăzi, la Campionatul European de handbal masculin din Germania

România debutează, astăzi, la Campionatul European de handbal masculin din Germania

Realitatea de Arad
Scris de Realitatea de Arad Publicat: 12 ian. 2024, 12:04

România se află într-o grupă cu Austria, Croația și Spania

România se află într-o grupă cu Austria, Croația, Spania și va avea meciul de debut astăzi, de la ora 19.00, contra austriecilor, teoretic cel mai accesibil adversar, anunță Radio România Brașov FM.

Spania este vicecampioana din 2022, în timp ce Croația a fost vicecampioana din 2020. Spania a cucerit două titluri continentale, în 2018 şi 2020. Din lotul ales de selecționerul Xavi Pascual face parte și brașoveanul Dan Racoțea, dar și Călin Dedu, fiul managerului general sportiv de la Corona Brașov, Alexandru Dedu.

Conducătorul clubului brașovean are încredere în fiul său înainte de startul turneului european.

Eu știu cine e Călin și dacă i se va da ocazia o să arate că, deja, face parte dintre cei mai buni pivoți din lume și nu mă feresc de cuvinte. E un tânăr de 21 de ani despre care o să auzim mult, mult de acum încolo. Sunt puțini tineri de înălțimea lui, care să aibă motricitatea și calitatea jocului pe care el le are”, a declarat Alexandru Dedu.

Naționala masculină nu s-a mai calificat la o ediție a Campionatului European din 1996, de când în echipă jucau Robert Licu, Titel Răduță, Eliodor Voica sau chiar Alexandru Dedu. Partida din această, de la ora 19:00, contra Austriei, se va disputa la Mannheim, în cadrul Grupei B. Pe data de 14 ianuarie este programat duelul cu Spania, iar pe 16 ianuarie jucăm contra Croației.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

cub

Urmărește știrile Realitatea de Arad și pe Google News

Mai multe știri din Sport

Mai Multe