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Tenis: Emma Răducanu, pe tabloul principal la Australian Open

Tenis: Emma Răducanu, pe tabloul principal la Australian Open

Tenis: Emma Răducanu, pe tabloul principal la Australian Open

Realitatea de Arad
Scris de Realitatea de Arad Publicat: 3 ian. 2024, 13:25

Emma Răducanu a obţinut intrarea directă pe tabloul principal la Australian Open

Jucătoarea britanică de tenis Emma Răducanu a obţinut intrarea directă pe tabloul principal la Australian Open, primul turneu de Mare Şlem al anului, după o serie de retrageri anunţate în ultimele zile, informează agenţia DPA.

Răducanu, campioană la US Open în 2021, a avut o revenire victorioasă pe teren, marţi, la turneul ABS Classic de la Auckland, după ce a stat departe de circuit din luna aprilie, în urma unor intervenţii chirurgicale la ambele încheieturi ale mâinilor şi la o gleznă.

Ea urma să treacă prin calificări pentru a accede pe tabloul principal de la Australian Open, din cauza faptului că nu avea un clasament (protejat - acordat jucătoarelor care au fost indisponibile lungi perioade de timp) suficient de ridicat.

Cu toate acestea, responsabilii turneului de la antipozi au anunţat miercuri, într-o postare pe reţeaua X, că britanica în vârstă de 21 de ani o va înlocui pe americanca Lauren Davis pe tabloul principal de simplu, după ce reprezentanta Statelor Unite s-a retras ca urmare a unei accidentări la umăr.

Lauren Davis se alătură astfel finalistei de la Roland Garros, Karolina Muchova din Ceha, româncei Irina-Camelia Begu şi americancei Caty McNally pe lista jucătoarelor care şi-au anunţat retragerea de la Australian Open 2024.

Cehoaica Petra Kvitova, dublă campioană la Wimbledon, s-a retras de asemenea de la turneul de Grand Slam din Australia după ce a anunţat că este însărcinată cu primul ei copil.

Irina Begu se confruntă de mai multe luni cu o accidentare la cot. La sfârşitul lunii trecute, românca a postat următorul mesaj pe reţelele de socializare: "Australia, îmi va fi dor de tine. Ne vedem în 2025".

AGERPRES

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