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Ultima oră! Ovidiu Burcă a demisionat de la Dinamo. Cine va prelua echipa

Ultima oră! Ovidiu Burcă a demisionat de la Dinamo. Cine va prelua echipa

Ultima oră! Ovidiu Burcă a demisionat de la Dinamo. Cine va prelua echipa

Realitatea de Arad
Scris de Realitatea de Arad Publicat: 28 nov. 2023, 15:36

Locul său a fost luat pentru moment de Sorin Colceag

Înfrângerea din derby-ul cu FCSB (0-1) i-a fost fatală lui Ovidiu Burcă (43 de ani), care a ajuns cu Dinamo la o serie de 12 meciuri fără victorie.

În urma unei ședințe care a avut loc în cursul zilei de marți cu conducerea clubului, Ovidiu Burcă a luat decizia de a demisiona, potrivit informațiilor digisport.ro.

Locul său a fost luat pentru moment de Sorin Colceag, unul dintre secunzii săi care va asigura interimatul până când conducerea ”câinilor roșii” va reuși să ajungă la o înțelegere cu un alt tehnician.

Potrivit informațiilor vehiculate în ultimele zile, Dinamo și l-ar dori foarte mult pe Liviu Ciobotariu. Actualul antrenor al celor de la Sepsi este la rândul lui sub presiune din cauza rezultatelor nesatisfăcătoare din ultime vreme și ar putea pleca de la formația covăsneană.

Primul antrenament al "alb-roșiilor" după despărțirea de Ovidiu Burcă este programat la ora 16:00.

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