UTA Arad a învins CFR Cluj cu 1-0 în Superliga de fotbal

UTA Arad a învins CFR Cluj cu 1-0, în etapa a 12-a din Superliga. Omar El Sawy a marcat golul victoriei, iar arădenii au ajuns la trei succese consecutive acasă.
UTA Arad a obținut trei puncte importante în etapa a 12-a din Superliga României, după ce a învins-o pe CFR Cluj cu scorul de 1-0. Partida s-a disputat duminică, 18 octombrie, pe Arena „Francisc Neuman”, iar golul decisiv a fost marcat de Omar El Sawy, în minutul 55.
Succesul reprezintă a treia victorie consecutivă a arădenilor pe teren propriu și confirmă forma bună a echipei pregătite de Adrian Mihalcea în fața propriilor suporteri.
UTA a dominat prima repriză, dar scorul a rămas 0-0
Gazdele au început partida cu multă determinare și au încercat să preia controlul jocului încă din primele minute. UTA a avut inițiativa în prima repriză și a ajuns de mai multe ori în apropierea careului advers, însă ocaziile create nu s-au concretizat pe tabelă.
CFR Cluj a încercat să răspundă prin acțiuni rapide, iar defensiva arădenilor a fost nevoită să rămână atentă pentru a limita pericolul la propria poartă.
Deși UTA a avut momente bune de joc și a pus presiune pe adversari, cele două echipe au intrat la vestiare cu scorul de 0-0.
CFR Cluj a fost aproape de gol după pauză
Repriza secundă a început cu o ocazie importantă pentru formația clujeană. În minutul 48, Andrei Cordea a trimis mingea în careu, iar Biliboc a reluat din prima, însă balonul a lovit bara transversală.
UTA a scăpat fără gol primit și a reușit să profite de următoarea oportunitate importantă. În minutul 55, Omar El Sawy a combinat cu Marius Coman în apropierea careului CFR-ului, apoi a finalizat acțiunea și a trimis mingea în plasă.
Golul a schimbat situația de pe tabelă și le-a oferit arădenilor avantajul de care aveau nevoie pentru a lupta până la final pentru cele trei puncte.
Arădenii au ratat șansa de a majora scorul
După deschiderea scorului, UTA a continuat să caute golul al doilea, care ar fi putut simplifica finalul întâlnirii.
Marius Coman și Papeau au avut oportunități importante de a majora avantajul, însă arădenii nu au reușit să mai înscrie. CFR Cluj a rămas astfel în joc până la final, dar nu a găsit soluția pentru a evita înfrângerea.
UTA a gestionat avantajul minim și a păstrat scorul de 1-0 până la fluierul final.
Victorie importantă pentru UTA în Superliga
Cele trei puncte au o semnificație specială pentru formația din Arad. UTA a ajuns la trei victorii consecutive pe teren propriu și și-a prelungit seria de meciuri fără înfrângere pe Arena „Francisc Neuman”.
În plus, succesul în fața CFR-ului pune capăt unei perioade dificile pentru arădeni în confruntările directe disputate acasă cu echipa din Cluj.
Rezultatul apropie cele două formații în clasamentul Superligii și oferă un impuls important echipei pregătite de Adrian Mihalcea înaintea următoarelor etape.
Rezultat final: UTA Arad – CFR Cluj 1-0 (0-0)
Marcator: Omar El Sawy, minutul 55.