STUDIU: CĂLDURA A UCIS APROAPE 63.000 DE OAMENI ÎN EUROPA ÎN VARA ANULUI 2024

Potrivit Institutului pentru Sănătate Globală din Barcelona, în vara 2024, cădura a făcut aproape 63.000 de victime în Europa.

Este al treilea an consecutiv în care instituția realizează această cercetare, precizează Agerpres citând AFP.

În 2023, numărul deceselor asociate caniculei a fost de aproape 51.000 de mii, în vreme ce numărul deceselor din 2022 a fost de aproape 68.000.

Totodată, cercetătorii se așteaptă ca vara anului 2025, cea mai călduroasă înregistrată vreodată de meteorologi în Europa, să producă un bilanţ sanitar mai grav decât cele anterioare.

Potrivit sursei citate, Europa este continentul care se încălzeşte cel mai rapid.

Efectele temperaturilor extreme asupra organismului sunt multiple, în special în cazul persoanelor în vârstă, şi nu se rezumă doar la deshidratare şi insolaţie imediată.

Temperaturile ridicate pot agrava pe termen lung afecţiunile cardiace, respiratorii, mintale şi pe cele legate de diabet, precizează autorii studiului.