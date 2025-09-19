SUMA DE PE CARDURILE SOCIALE, TĂIATĂ DRASTIC. AJUTORUL RISCĂ SĂ DISPARĂ COMPLET

După mai multe luni de întârziere, românii cu venituri mici primesc din nou bani de la stat pentru a-și cumpăra alimente de bază. Însă Guvernul a tăiat drastic suma de pe cardurile sociale. Sprijinul, care a fost însă redus de şase ori față de anul trecut, va ajunge la 1,4 milioane de români. Mulți consideră că ajutorul vine prea târziu și este insuficient în fața valurilor de scumpiri din ultima perioadă.

Luna aceasta, românii cu venituri mici vor primi prima tranșă de bani de la stat pentru a-și cumpăra alimente de bază. Cardurile sociale vor fi încărcate, după 9 luni de întârziere, cu suma de 125 de lei. A doua tranșă din cei 250 de lei va veni în luna decembrie.

Banii ar fi trebuit să intre în conturi încă din ianuarie, însă fondurile europene au fost aproape epuizate de fosta guvernare, cu peste 800 de milioane de euro folosiți între 2022 și 2024.

Pentru a putea continua programul, actualul Guvern a fost nevoit să negocieze o suplimentare cu Comisia Europeană.

Mai grav este că, anul viitor, ajutorul riscă să dispară complet.

Sursa: Realitatea Financiara