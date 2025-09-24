SUPER-TAIFUNUL RAGASA FACE VICTIME ÎN TAIWAN

Cel puțin 14 persoane au murit și peste 120 sunt date dispărute în Taiwan, după ce super-taifunul Ragasa a provocat revărsarea unui lac.

Autoritățile din Hong Kong au emis cel mai înalt nivel de alertă, sute de zboruri au fost anulate, iar școlile și afacerile au fost închise.

Aproximativ 370.000 de oameni au fost evacuați din provincia Guangdong, în sudul Chinei, înaintea furtunii considerate cea mai puternică din acest an.

Se așteaptă ca într-o singură noapte să cadă echivalentul unei luni de precipitații în orașe din sudul Chinei, crescând riscul de alunecări de teren, relatează BBC.

Ragasa a lovit luni insulele mici din nordul extrem al Filipinelor, înainte să se îndrepte spre Taiwan și China.