Peste 800 de sindicalişti din sistemul de învăţământ şi susţinători ai profesorilor, între care elevi şi părinţi, au ieşit în stradă în Arad pentru a cere majorări salariale.

Protestul a fost autorizat, iar din cauza numărului mare de participanţi strada din faţa Prefecturii a fost închisă traficului rutier.

“Am ieşit în stradă pentru a apăra drepturile tuturor din sistemul de educaţie, nu doar ale profesorilor. Am ieşit mai mult pentru tineri, care au salariu de 2600 de lei, din care mulţi îşi plătesc chirie pentru că sunt la început de viaţă şi carieră. Prefer să nu am salariu nici o lună, dar la grevă nu renunţăm fără să primim ceea ce am cerut”, a spus o protestatară, conform radiotimisoara.ro

Preşedintele Sindicatului Democrat din Învăţământ Arad, Dănuţ Ieneşescu, spune că ultimele oferte ale Guvernului de la negocieri cu sindicaliştii au fost ‘jignitoare’.

“Suntem aici în faţa Prefecturii nu doar sindicalişti, ci şi susţinători. Am rămas surprins că alături de noi sunt şi elevi, care au venit să ne susţină, dar şi părinţi ai copiilor. Nu ne-am dorit să fim în grevă, dar nu am fost luaţi în seamă. Ne întrebăm de ce, nu au nevoie de performanţă în educaţie în România?”, a mai declarat Ieneşescu.

Manifestanţii au vrut să meargă în marş prin oraş, dar nu li s-a permis, astfel că au încheiat protestul după o oră, fără incidente.

În judeţul Arad există aproximativ 6.000 de angajaţi în sistemul de educaţie, din care 90% sunt membri ai SDI.

Sursa: Realitatea de Arad