TENIS: SORANA CÎRSTEA, CALIFICATĂ ÎN TURUL AL DOILEA LA US OPEN

Realitatea de Arad
-

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat în runda a doua a turneului US Open, ultimul de Mare Șlem al anului, după ce a învins-o pe argentinianca Solana Sierra cu 7-5, 6-0, marți, la New York.

Cîrstea (35 ani, 71 WTA) a obținut victoria după o oră și 12 minute.

Pentru Sorana Cîrstea aceasta a fost a opta victorie consecutivă, după ce a cucerit titlul la Cleveland (WTA 250) venind din calificări.

Românca a făcut diferența în primul set printr-un break realizat în ultimul ghem, iar apoi a dominat categoric setul al doilea.

Cîrstea, care a avut 4 ași și 3 duble greșeli, a fost dominată de Sierra (21 ani, 74 WTA) la winners (13-16), dar a avut mai puține erori neprovocate (20-22).

Cîrstea, care anul trecut nu a participat la US Open, din cauza unei accidentări, și-a asigurat un cec de 154.000 de dolari și 70 de puncte WTA, iar în turul secund o va înfrunta pe jucătoarea cehă Karolina Muchova.

Muchova (29 ani, 13 WTA) are 5-1 în meciurile directe cu Cîrstea, inclusiv două victorii la US Open, una în 2020 (6-3, 2-6, 7-6 în turul al treilea) și alta în 2023 (6-0, 6-3 în sferturi).

Tot marți, Jaqueline Cristian (27 ani, 50 WTA) a învins-o în primul tur la Flushing Meadows pe americanca Danielle Collins, cu 6-0, 6-2, urmând să înfrunta în runda următoare o altă americancă, pe Ashlyn Krueger (21 ani, 38 WTA), un duel în premieră.

