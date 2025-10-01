TONI NEACȘU, ATAC DUR LA NICUȘOR DAN ȘI LA „MANEVRELE” PALATULUI COTROCENI. CE SPUNE DESPRE DOSARUL LUI CĂLIN GEORGESCU

Avocatul Toni Neacșu a lansat critici dure la adresa lui Nicușor Dan și a autorităților statului, susținând că dosarul lui Călin Georgescu nu este altceva decât o manevră a sistemului. Potrivit lui, această acțiune ar fi doar o încercare disperată de a ascunde adevăratul motiv al anulării alegerilor.

Mai mult, Neacșu afirmă că președintele României și procurorul general Alex Florența ar fi orchestrat o „escrocherie comunicațională” menită să deturneze atenția opiniei publice.

”România, prin Nicușor Dan, este în continuare obligată să dea niște explicații pentru ceea ce s-a întâmplat anul trecut cu noi, cu societatea românească. Merge mai ușor, ne-a dus de nas, mai așteptăm două luni. La nivel internațional, lucrurile astea nu merg chiar așa, nu poți să îi tot duci de nas.

Președintele României, împreună cu autoritățile statului, a pus la cale un plan destul de inteligent. S-au folosit de faptul că s-a dispus trimiterea în judecată a unor persoane, Călin Georgescu și ceilalți 22 din grupul Potra.”

Avocatul mai atrage atenția că în rechizitoriu au fost introduse, „în mod fraudulos, juridic vorbind”, aprecieri referitoare la influența Rusiei asupra procesului electoral din România, începând cu anul 2019.

”Evident, că e vorba de o mare fraudă comunicațională. Este absolut inadmisibil ca procurorul general, președintele României, să vorbească din două, în două zile, pe la televizor sau în diferite conferințe de presă, de dosarele unei persoane oarecare”, a declarat Toni Neacșu.

Sursa: Newsinn