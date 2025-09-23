TRUMP LA ONU: „AM ÎNCHEIAT 7 RĂZBOAIE ÎN 7 LUNI, FĂRĂ AJUTORUL NIMĂNUI”

Donald Trump a susținut marți, în fața Adunării Generale a ONU, primul său discurs oficial în fața liderilor mondiali de la revenirea sa în funcția de președinte al Statelor Unite. Într-un stil combativ și ironic, Trump a reafirmat principiul „America First” și și-a revendicat meritele în plan internațional, afirmând că a încheiat șapte conflicte majore în doar șapte luni.

„Nimeni altcineva nu a făcut asta – niciun președinte, niciun prim-ministru, nicio țară. Și eu am făcut-o în șapte luni”, a declarat Trump, adăugând că ONU nu l-a ajutat deloc. „Tot ce am primit de la ONU a fost o scară rulantă proastă și un teleprompter defect”, a spus el, ridiculizând inutilitatea sprijinului instituțional.

Trump a criticat dur Organizația Națiunilor Unite, spunând că deși are un potențial uriaș, îl irosește. „Scriu o scrisoare foarte ferm formulată și apoi… nimic”, a spus el ironic, făcând aluzie la lipsa de acțiune concretă a instituției în fața conflictelor globale.

Mesajul său a fost clar: SUA își asumă singură rolul de lider mondial, în timp ce organismele internaționale, în opinia sa, rămân pasive. Chiar dacă nu a oferit detalii despre conflictele încheiate, Trump a transmis că America acționează și obține rezultate, fără să aștepte sprijin extern.

În discursul său, Trump a cerut reformarea ONU, mai multă implicare din partea statelor membre și consolidarea parteneriatelor strategice, mai ales în domenii-cheie precum energia, securitatea cibernetică și comerțul echitabil.

