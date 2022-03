Maestrul Tudor Gheorghe a vorbit despre perioada de dezbinare în care trăim în aceste zile și despre motivul pentru care face spectacolele Tudor Gheorghe: pentru liniștirea sufletelor încărcate de necazuri și suferințe. Totul într-un interviu-eveniment, plin de emoții, joi, acordat Alexandrei Păcuraru, într-o ediție de colecție „ Legile puterii Realitatea

„Trăim o perioada de dezbinare. Au dispărut din comportamentul uman, din lexicul uman cuvinte ca tandrețe, gingasie. Eu nu am făcut un spectacol de dragul de-a face un spectacol. Toate au fost țintite. Am știut cui mă adresez. Acum facem un spectacol ce va ajunge și la Bucuresti 21-22 martie. (…)

Acest spectacol liniștitor, tocmai că suntem zguduiți acum. (…)

Spectacolul pe care-l propun îndeamnă spre apropierea oamenilor.

Trăim într-o perioadă în care ura înfloreste, se strigă, se vorbește urât, de la lipsa culturii, a educației vine. Eu simt cel mai bine asta, pentru că în drumurile prin tara ma intalnesc cu diversi oameni.

Am fost întrebat de ce cred că spectatorii mei sunt speciali. Mă uitam la tine cum te uiți la copiii tăi cu bucurie, cu priviri duioase. Așa este și cu spectatorii mei, i-am crescut. Eu am crescut acesti spectatori. Mă urmăresc astăzi oameni timp de vreo trei generații. Eu am avut marea bucurie, în Canada. Mai demult a venit la mine o pereche de tineri care mi-au spus: <<Noi ne-am cunoscut la un spectacol de-al dumneavoastră, la Bulandra, părinții noștri, la un spectacol de-al dumneavoastră din anii 70. Noi am crescut cu muzica dumneavoastră în casă, eu și soția mea la fel. Acum stăm în Canada și am venit cu copilul la un spectacol de-al dumneavoastră”, a povestit Tudor Gheorghe, joi seară, într-o ediție specială la Legile puterii, în interviul acordat Alexandrei Păcuraru.

Întrebat despre calitatea materialelor, spectacolelor ce se difuzează în aceste vremuri, la posturile de televiziune, în mass-media, Tudor Gheorghe spune că „asta se vrea. Pentru că nu se dă un lucru de calitate, un spectacol de iubire ca să îi curgă lacrimile… Și nu o să se mai uite la altceva cât e hăul. Dă-i lucruri de calitate”, românului, spectatorului român.

„Mă uit la tinerii care urlă la spectacolele-mamut. Ei nu mai știu să țină o fată în brațe. Să se creeze între ei ceva. Nu. Eu, cu acest spectacol al meu, vreau să văd publicul sătul de agresivitate, să-l văd că pleacă fericit. Să uite toate necazurile afara când vin la spectacol. Iar când pleacă, pleacă aerieni. Liniștiți, relaxați, nu se mai grăbesc, merg încet. E un lucru formidabil . Cred că am reușit”, a mai spus Tudor Gheorghe.

„Mass-media întreține această stare de spaimă, de ambiguitate, românul butonează, stă și se uită. Si e goana asta dupa senzational, se pune in buclă aceeași bombă, apoi vin spectatorii, moderatorii, cu jelanie, de parca nu ar fi de ajuns imaginea aia cutremurătoare. <<Nu ne mai manipulați, tovarăși!>>.

Ce gest frumos a fost până să intervină politicul, ce frumos s-au purtat moldovenii când i-au primit pe amărâții aceia, ce suflet au”, a comentat Tudor Gheorghe primirea refugiaților din Ucraina de românii din județul Suceava, după războiul pornit de Rusia în urmă cu trei săptămâni.

„Noi avem un proverb nenorocit, păcătos: Capul plecat, sabia nu-l taie!

M-am intrebat de ce poporul român l-a ales, am fost mereu la rascruce, au trecut peste noi imperii, am incercat sa devenim noi înșine, cu perioada interbelică, cea mai frumoasă, de epocă modernă, pentru că atunci cultura educatia… Imaginați-vă că nu ar fi plecat Cioran, Eliade, pe lângă ei erau Vulcănescu, Sebastian, Alice Voinescu, niște nume extraordinare. Era o perioadă în literatura., de la Sadoveanu la Rebreanu…, era incredibil. Ce a însemnat poezia in perioada interbelica de la Pillat…, Farago… Artele plastice, la Țuculescu Grigorescu, în muzică Enescu, în plastică am uitat de Brâncuși. Ce am fi fost dacă nu ar fi venit Al Doilea Război Mondial, să nu treacă tăvălugul sovietic, dacă istoria ne-ar fi lăsat și destinul nostru s-ar fi împlinit. Unde am fi fost noi…?”, a mai spus Tudor Gheorghe, în ediția specială Legile puterii cu Alexandra Păcuraru.

