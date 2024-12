UGIR și-a desemnat noua conducere și continuă demersurile pentru consolidarea mișcării patronale din România atât pe plan intern cât și internațional

Marți, 17.12.2024, la București, Uniunea Generala a Industriașilor din România (UGIR) si-a desemnat noua conducere executiva. In cadrul ședinței Adunării Generale a UGIR, cu unanimitate de voturi, in for statutar, a fost ales in funcția de Prim- Vicepreședinte, Domnul Bobby George Marius Păunescu, producător/regizor si președinte ARMIS.

In alocuțiunea sa, Domnul Păunescu a ținut sa sublinieze: „UGIR va continua demersurile pentru consolidarea mișcării patronale din România, de susținere si protejare a capitalului autohton atât pe plan național cat si internațional precum si susținerea investițiilor străine in economia națională, prezente si viitoare.

Autoritățile romane trebuie sa renunțe la acțiunile si deciziile cu impact nociv asupra mediului de afaceri din România si sa promoveze, in baza realului dialog social, masuri cu un caracter pozitiv capabile sa conducă la bunăstarea tuturor companiilor care își desfășoară activitatea in tara noastră.

Mult mai important, începând cu 20 ianuarie 2025, Uniunea Generala a Industriașilor din România își va face simțită prezenta ca principal interlocutor si partener al celor mai importante economii ale lumii. Ma refer la Statele Unite ale Americii, China, tarilor membre ale Uniunii Europene, Japonia, Coreea de Sud, India, Canada, Australia, economiile tarilor din Orientul Mijlociu si Americii Centrale si de Sud. Totodată, UGIR va începe sa-si facă simțită prezenta in tarile continentului African.

Obiectivul meu personal, onorat si potentat de încrederea unanima acordata de dumneavoastră, este ca in maximum 18 luni sa se realizeze faptul ca a deveni membru al Uniunii Generale a Industriașilor din România sa reprezinte o onoare si o obligație pentru dezvoltarea economiei naționale”



De menționat, in acest caz, aportul Domnului Laurențiu Plosceanu, Președinte ARACO si Vice-Președinte al Comitetului Economic si Social European, forul suprem al dialogului social va fi deosebit important.

Conform votului unanim al Adunării Generale UGIR, conducerea Colegiului Permanent va fi asigurata de

– Președinte, George Constantin Păunescu

– Prim-Vice-Președinte, Bobby George Marius Păunescu

Vicepreședinți:

– Ramona Nicula (Președinte UGIR-Arad);

– Laurențiu Plosceanu (Președinte Araco, Vice-Președinte Comitetului Economic si Social European)

– Dragoș Mihalache (Președinte Federația Moldova);

– Iulian Zamfir (Președinte UGIR- Brăila);

– Conf. Univ. Dr. Constantin Cucosel (Președinte UGIR- Maramureș);

– Av. Ovidiu Ifrim.

Totodată a fost stabilita si structura membrilor Colegiului Permanent formata din reprezentații structurilor teritoriale si ai organizațiilor membre

Cei prezenți la ședință au reiterat faptul ca Uniunea Generala a Industriașilor din România – UGIR trebuie sa își continue misiunea patronala, angajamentul asumat acum mai bine de un secol si sa-si reconfirme puterea de veritabil partener social in România subliniind rolul important al Domnului Președinte George Constantin Păunescu in continuarea activității celei mai importante structuri de reprezentare, națională si internațională, a întreprinzătorilor si capitalului autohton

Reamintim faptul ca Uniunea Generala a Industriașilor din România (U.G.I.R.) si-a făcut simțită prezenta in viata economica a României, încă de la începutul cristalizării activității industriale.

Astfel, la 23 martie 1891, un grup de industriași din București a pus bazele Asociației “Industria”, ocazie cu care se manifesta si primele luări de poziție, in favoarea incurajării si protejării industriei naționale.

La data de 27 ianuarie 1903, Asociația “Industria” ia denumirea de Uniunea Generala a Industriașilor din România (U.G.I.R.) si, odată cu trecerea timpului si dezvoltarea sectorului industrial, își mărește aportul la dezvoltarea economica a tarii, impunând prin politica sa, numeroase masuri legislative si administrative favorabile consolidării industriei României.

In special in perioada interbelica, bazându-se pe o structura organizatorica solida si pe aportul gândirii si acțiunii celor mai străluciți si potenți industriași ai perioadei, U.G.I.R. a contribuit la o înflorire fără precedent a activității industriale, ceea ce a reprezentat un aport substanțial la creșterea avuției naționale si impunerea României ca un partener important in operațiunile de comerț exterior ale vremii.

Începând cu 1924, U.G.I.R. devine membru fondator al Organizației Internaționale a Muncii de la Geneva.

Recunoașterea internațională a Uniunii cunoaște o puternică dezvoltare, astfel ca, in 1940, UGIR întreține relații de colaborare cu organizații similare din peste 18 state din întreaga lume.

De asemenea, in perioada premergătoare si din timpul celui de-al II-lea Război Mondial, UGIR a deținut o poziție cheie, reușind ca, printr-o politica permanent adaptata situațiilor create, sa-si aducă un aport substanțial la sprijinirea materiala a acțiunilor militare ale României si sa contribuie la independenta economica totala a tarii in acea grea perioada.

Pe fondul schimbărilor intervenite in 1991 in viata social-politica din România si odată cu punerea bazelor revenirii la o economie de piața libera, necesitatea organizării apolitice si pe criterii profesionale a agenților economici a dus la reluarea activității U.G.I.R. începând cu data de 27 septembrie 1992, când aceasta a recăpătat personalitate juridica.