UN NOU PROGRAM DE ASISTENȚĂ FINANCIARĂ PENTRU UCRAINA

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că a avut o discuție telefonică, joi, 7 august, cu directoarea generală a Fondului Monetar Internaţional (FMI), Kristalina Georgieva, cu privire la un nou program de asistenţă financiară pentru Ucraina.

„Am discutat despre un nou program de asistenţă financiară care îi va întări pe ucraineni acum şi în perioada postbelică. Suntem pregătiţi să luăm rapid măsurile necesare. Guvernul lucrează deja la acest lucru”, a scris Volodimir Zelenski pe aplicaţia de mesagerie Telegram, înainte de o vizită preconizată a unei delegaţii FMI în Ucraina la sfârşitul acestei luni.

La rândul ei, directoarea FMI a confirmat pe reţeaua X că a avut o convorbire productivă cu preşedintele Ucrainei. Ea a spus că a discutat cu Volodimir Zelenski despre perspectivele economice ale țării lui, despre rezistenţa poporului ucrainean şi „importanţa reformelor şi a asistenţei financiare pentru a sprijini Ucraina acum şi în timpul reconstrucţiei”.

Noul premier al Ucrainei, discuție cu directoarea FMI

De asemenea, noul prim-ministru al Ucrainei, Iulia Sviridenko, a vorbit cu Georgieva la începutul acestei săptămâni, în contextul în care Kievul încearcă să acopere un deficit bugetar în creştere. Autorităţile ucrainene au declarat că s-ar putea confrunta cu un deficit de aproximativ 19 miliarde de dolari anul viitor, potrivit Agerpres.

Actualul program al FMI cu Ucraina, în valoare de 15,5 miliarde de dolari, expiră în anul 2027. Oficialii susțin că acesta trebuie să fie actualizat, deoarece nevoile Ucrainei s-au schimbat, în contextul în care atacurile rusești au continuat. Moscova a invadat Ucraina în februarie 2022.

Premierul ucrainean a numit miercuri un nou şef al Biroului de anchetă a infracţiunilor economice, ca parte a unei campanii de consolidare a guvernării, îndeplinind astfel o condiţie cheie pentru continuarea ajutorului financiar esenţial pentru Kiev din partea Occidentului.