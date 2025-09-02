US OPEN: GABRIELA RUSE A FOST ELIMINATĂ ÎN OPTIMI LA DUBLU

Ultima reprezentantă a României în turneul de tenis de la US Open – Gabriela Ruse – a fost eliminată în optimile probei de dublu.

În turneul de tenis US Open, ultimul de Mare Şlem al anului, Gabriela Ruse şi ucraineanca Marta Kostiuk au fost învinse în optimile de finală ale probei de dublu feminin, cu 6-4, 6-1 de perechea alcătuită din rusoaica Veronica Kudermetova și belgianca Elise Mertens, cap de serie 4.

În turneul feminin de simplu, poloneza Iga Swiatek, a doua jucătoare a lumii, a trecut în optimile de finală, de rusoaica Ekaterina Alexandrova (N.13), scor 6-3, 6-1, iar americanca Coco Gauff, a treia jucătoare a lumii, a pierdut la japoneza Naomi Osaka, dublă laureată la US Open şi fost lider mondial, după două seturi 6-3, 6-2.