VIDEO FOTBAL: AITANA BONMATI A CUCERIT BALONUL DE AUR PENTRU A TREIA OARĂ

Spaniola Aitana Bonmati, coordonatoarea de joc a echipei FC Barcelona, a cucerit pentru a treia oară în cariera sa Balonul de Aur, rezervat celei mai bune jucătoare de fotbal din lume, trofeul pe care l-a mai cucerit anterior în 2023 și 2024, informează AFP.

Câștigătoarea campionatului Spaniei în sezonul trecut și finală a Ligii Campionilor cu Barca, Bonmati a disputat totodată finala Campionatului European cu selecționata țării sale, în această vară.

Catalana a devenit prima jucătoare din istorie care câștigă de trei o recompensa individuală supremă, devansându-le în ancheta organizată de publicația France Football pe compatrioata sa Mariona Caldentey și pe englezoaica Alessia Russo, ambele componente ale formației Arsenal Londra.

Palmaresul complet al Galei Balonul de Aur 2025, desfășurată luni la Teatrul Chatelet din Paris:

Balonul de Aur masculin: Ousmane Dembele (Franța/Paris Saint-Germain)

Balonul de Aur feminin: Aitana Bonmati (Spania/FC Barcelona)

Trofeul Johan Cruyff (cel mai bun antrenor): Luis Enrique (Spania/Paris Saint-Germain)

Trofeul Johan Cruyff (cea mai bună antrenoare): Sarina Wiegman (Olanda/Anglia)

Trofeul Gerd Muller (cel mai bun marcator): Viktor Gyokeres (Suedia/Arsenal)

Trofeul Gerd Muller (cea mai bună marcatoare): Ewa Pajor (Polonia/FC Barcelona)

Trofeul Raymond Kopa (cel mai bun tânăr jucător): Lamine Yamal (Spania/FC Barcelona)

Trofeul Raymond Kopa (cea mai bună jucătoare): Vicky Lopez (Spania/FC Barcelona)

Trofeul Lev Iașin (cel mai bun portar): Gianluigi Donnarumma (Italia/PSG/Manchester City)

Trofeul Lev Iașin (cea mai bună portăriță): Hannah Hampton (Anglia/Chelsea)

Premiul Socrates (acțiune caritabilă): Fundația Xana (creată de Luis Enrique pentru ajutorarea copiilor bolnavi)

Cea mai bună echipă masculină: Paris Saint-Germain (Franța)

Cea mai bună echipă feminin: Arsenal Londra (Anglia)

