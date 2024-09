VIDEO MEDALIAŢII ROMÂNI DE LA JOCURILE OLIMPICE ŞI PARALIMPICE, DECORAŢI DE PREŞEDINTELE KLAUS IOHANNIS

Sportivii români care au cucerit medalii la Jocurile Olimpice şi Paralimpice de la Paris, împreună cu oficiali COSR şi antrenori, au fost decoraţi, miercuri seara, de preşedintele Klaus Iohannis în cadrul unei festivităţi organizate la Palatul Cotroceni.

Printre sportivii care au primit diferite distincţii s-au numărat David Popovici, Ancuţa Bodnar, Simona Radiş, Andrei Cornea, Marian Enache, Mihaela Cambei, dar şi Sabrina Maneca Voinea, gimnastă care s-a clasat pe locul 4 în finala de la sol de la Jocurile Olimpice de la Paris în urma problemelor de arbitraj.

La festivitate au fost prezenţi numeroşi foşti campioni olimpici, mondiali şi europeni, precum Nadia Comăneci, Simona Amânar, Laura Badea şi Doina Melinte, dar şi preşedinţi de federaţii naţionale şi cluburi sportive printre care s-au numărat Cristinel Romanescu, Alexandru Pădure, Ionuţ Popa şi Răzvan Bichir.

În cadrul ceremoniei, preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, a afirmat că distincţiile primite din partea şefului statului reprezintă recunoaşterea valorii şi a rolului sportului şi a mişcării olimpice în societatea românească.

„Suntem onoraţi să ne aflăm astăzi în faţa dumneavoastră şi a românilor cu fruntea sus după o misiune foarte dificilă care ne-a umplut inimile de emoţie, dar din care am învăţat că putem fi mai buni. Jocurile Olimpice şi cele Paralimpice de la Paris 2024 au însemnat împlinirea eforturilor Team România, nouă medalii olimpice şi clasarea pe locul 23 la nivel internaţional, plus cele două medalii la Jocurile Paralimpice. Aceste distincţii pe care le-aţi primit azi, dragi sportivi şi oficiali, consider că sunt recunoaşterea valorii voastre, dar şi a rolului sportului, a mişcării olimpice şi paralimpice în societatea noastră. Vă mulţumim domnule preşedinte pentru această onoare”, a declarat el.

„Jocurile de la Paris nu au însemnat doar câştigarea medaliilor, ci şi transmiterea unor valori fundamentale, precum disciplina, perseverenţa, determinarea, respectul, valoarea şi mândria naţională. Un sportiv olimpic sau paralimpic prin realizările sale devine un model, un simbol pentru societate. Un medaliat la Jocuri îi inspiră pe cei din jur. Victoriile celor care sunt azi aici au în spate o muncă titanică, dar şi o echipă tehnică şi administrativă care îşi pune toată priceperea pentru a-i conduce spre podiumul olimpic. Medaliaţii olimpici şi paralimpici nu se nasc doar din talent şi determinare individuală, ei sunt produsul unei munci de echipă”, a adăugat preşedintele COSR.

Mihai Covaliu a menţionat că victoriile de la Jocurile Olimpice şi Paralimpice sunt la fel de importante ca lecţiile de viaţă pe care le sportivii le arată românilor.

„Domnule preşedinte, sportivii sunt pe de o parte un model pentru tinerii din România şi pe de altă parte contribuie prin exemplul de integritate de etică şi curaj la promovarea naţiunii. Membrii Team România îşi asumă responsabilitatea de a reprezenta ţara noastră. Pentru noi victoriile olimpice şi paralimpice sunt importante, dar la fel de importante sunt şi lecţiile de viaţă pe care le putem arăta suporterilor şi iubitorilor sportului. O misiune olimpică sau paralimpică nu înseamnă doar perioada în care se desfăşoară o ediţie a Jocurilor, ea se întinde pe o perioadă de patru ani. Pentru noi toţi a început deja drumul spre Los Angeles 2028”, a precizat Covaliu.

Simona Radiş, medaliată cu aur şi argint în concursul de canotaj de la Jocurile Olimpice, a declarat la rândul său că rezultatele sportivilor români de la Paris sunt o inspiraţie pentru generaţia care urmează.

„Suntem onoraţi să ne aflăm astăzi aici şi să primim aceste distincţii din partea excelenţei voastre. Suntem bucuroşi şi mândri să reprezentăm România la cele mai înalte niveluri şi să urcăm drapelul României pe cele mai înalte trepte la competiţiile la care luăm parte. O facem cu mare mândrie şi bucurie şi sperăm în sufletul nostru că prin aceste rezultate şi prin munca pe care o depunem în fiecare zi să reuşim să inspirăm o generaţie întreagă care vine în spatele nostru. Sperăm să reuşim să fim un exemplu pozitiv pe care toţi trebuie să-l urmeze pentru a ridica România şi a o pune acolo unde îi este locul. Pentru că suntem o naţiune care merită şi poate. Toţi trebuie să muncim pentru a merge pe acest drum”, a spus Radiş.



Distincţiile oferite de preşedintele Klaus Iohannis:

Sportivi

Ordinul Naţional „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler: Ancuţa Bodnar, Simona Radiş

Ordinul Naţional „Pentru Merit” în grad de Cavaler: Roxana Anghel, Ioana Vrînceanu

Ordinul „Meritul Sportiv” Clasa I: Adriana Adam, Amalia Bereş, Andrei Cornea, Marian Enache, Maria Lehaci, Ştefania Petreanu, David Popovici, Magdalena Rusu, Florin Alexandru Bologa

Ordinul „Meritul Sportiv” Clasa a II-a cu o baretă: Mihaela Cambei, Ionela Cozmiuc, Gianina van Groningen

Ordinul „Meritul Sportiv” Clasa a III-a cu două barete: Ana Maria Bărbosu, Camelia Ciripan

Ordinul \”\”Meritul Sportiv” Clasa a III-a: Sabrina Maneca Voinea

Oficiali şi antrenori

Ordinul Naţional „Steaua României\”\” în grad de Mare Ofiţer: Elisabeta Lipă

Ordinul Naţional „Steaua României\”\” în grad de Cavaler: Mihai Covaliu

Ordinul Naţional „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler: George Boroi, Camelia Potec, Antonio Colamonici, Adrian Rădulescu

Ordinul Naţional „Pentru Merit” în grad de Cavaler: Florin Mişcă, Adrian Ionescu, Corina Moroşan.

România a cucerit nouă medalii la Jocurile Olimpice de la Paris, trei de aur, patru de argint şi două de bronz. Aur au câştigat înotătorul David Popovici la 200 metri liber, canotorii Andrei Cornea şi Marian Enache la dublu vâsle masculin şi echipajul feminin de opt plus unu (Maria Magdalena Rusu, Roxana Anghel, Ancuţa Bodnar, Maria Lehaci, Adriana Adam, Amalia Bereş, Ioana Vrînceanu, Simona Radiş, Victoria Ştefania Petreanu), argintul a fost obţinut de Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş la dublu vâsle feminin, Ioana Vrînceanu şi Roxana Anghel la dublu rame feminin, Gianina van Groningen şi Ionela Cozmiuc la dublu vâsle feminin – categorie uşoară, precum şi de halterofila Mihaela Cambei la cat. 49 kg, iar bronzul a fost cucerit de David Popovici la 100 metri liber şi de gimnasta Ana Maria Bărbosu la sol.

România a cucerit două medalii la Jocurile Paralimpice de la Paris, una de aur şi una de bronz, şi a ocupat la final locul 61 în clasamentul pe naţiuni.

La Jocurile Paralimpice de la Paris, Florin-Alexandru Bologa a cucerit medalia de aur la judo pentru nevăzători, cat. 73 kg (J1), iar Camelia Ciripan a obţinut medalia de bronz în proba de simplu feminin la para tenis de masă (WS6).

