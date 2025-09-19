VREMEA 19 SEPTEMBRIE. TEMPERATURI ÎN CREȘTERE ÎN MAJORITATEA REGIUNILOR

Astăzi, vremea va fi în general frumoasă și se va încălzi ușor în majoritatea regiunilor. Vor fi temporar înnorări în nordul, centrul și estul țării, dar averse slabe se vor semnala doar izolat, pe parcursul zilei, cu o probabilitate mai mare la munte.

În rest cerul va fi variabil spre senin. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură, iar la viteze mai mici și în Dobrogea, cu precădere pe litoral și în deltă.

Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 28 de grade, iar cele minime se vor situa între 9 și 18 grade, mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali, spre 5…6 grade. În a doua parte a nopții se va forma ceață, mai ales în Transilvania și pe văi.

În București, vremea va fi frumoasă și se va încălzi ușor. Cerul va fi variabil ziua și mai mult senin în rest, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 26…27 de grade, iar cea minimă de 11…14 grade.

