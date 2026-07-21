Alertă pe Marea Neagră. Un petrolier ar fi explodat, la câteva zeci de kilometri de Sulina

Publicat 21 iul. 2026, 08:43 Sursă realitatea.net

O explozie s-a produs în noaptea de luni spre marți la bordul unui petrolier aflat în Marea Neagră, la aproximativ 40 de kilometri de Sfântu Gheorghe, în timp ce se îndrepta spre Sulina. Potrivit unor surse, deflagrația ar fi fost provocată de o mină marină,

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