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Alertă pe Marea Neagră. Un petrolier ar fi explodat, la câteva zeci de kilometri de Sulina

Mina pe Marea Neagra

Mina pe Marea Neagra

Realitatea de Arad
Scris deRealitatea de Arad
Publicat21 iul. 2026, 08:43
Sursărealitatea.net

O explozie s-a produs în noaptea de luni spre marți la bordul unui petrolier aflat în Marea Neagră, la aproximativ 40 de kilometri de Sfântu Gheorghe, în timp ce se îndrepta spre Sulina. Potrivit unor surse, deflagrația ar fi fost provocată de o mină marină,

Ar fi vorba despre nava Gas Lisbon, care transportă gaz petrolier lichefiat (LPG), potrivit presei locale.

Există suspiciunea că deflagrația ar fi fost provocată de o mină marină, însă această informație nu este, deocamdată, confirmată.

Nave ale ARSVOM au intervenit pentru salvarea echipajului și au adus la mal cele 14 persoane aflate la bord. Trei membri ai echipajului ar fi suferit răni ușoare.

Conform unei alerte de navigație, nava se află în flăcări și există pericol de explozie. Incendiul s-ar manifesta în zona pupa-castel, iar toate navele din apropiere au fost avertizate să păstreze o distanță de cel puțin trei mile marine, scrie presa locală.

Potrivit surselor, autoritățile rămân în stare de alertă și din cauza riscului ridicat de poluare.

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