Mare atenție, șoferi! Trafic aglomerat pe A1 între Nădlac şi Deva. Rutele alternative recomandate de polițiști

Publicat 19 iul. 2026, 14:07 Sursă Realitatea.Net

Circulația rutieră se desfășoară cu dificultate, duminică după-amiază, pe autostrada A1, între Nădlac și Deva, pe sensul de mers către Deva, din cauza valorilor ridicate de trafic și a capacității reduse de preluare a autovehiculelor pe tronsonul Margina–Coșevița al DN68A. Polițiștii le recomandă șoferilor care tranzitează zona să utilizeze rute alternative.

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