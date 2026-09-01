Atac masiv cu rachete și drone asupra Kievului: nouă persoane au fost ucise

Nouă persoane au fost ucise şi peste zece au fost rănite în urma atacurilor aeriene ruseşti asupra Kievului şi a regiunii înconjurătoare, marţi, au declarat autorităţile, aceasta fiind a şasea zi consecutivă de atacuri asupra capitalei ucrainene. Autoritățile ucrainene au anunțat că printre țintele loviturilor s-au aflat clădiri rezidențiale și obiective civile.
Bilanțul victimelor, în creștere
UPDATE - Opt persoane au fost ucise şi alte cinci rănite la Kiev, dintre care trei copii, iar în diferite locuri din capitală au izbucnit incendii, au anunţat serviciile de urgenţă pe aplicaţia de mesagerie Telegram. La Borispil, în regiunea Kievului, o persoană a fost ucisă şi alte nouă, printre care un copil, au fost rănite după ce rachete şi drone au avariat un bloc de locuinţe şi o clădire comercială, a declarat guvernatorul Tymur Tkachenko pe Telegram.
ȘTIREA INIȚIALĂ - Atacul a avut loc în noaptea de luni spre marți, după ce armata ucraineană a emis o alertă privind un posibil atac cu rachete balistice. Jurnaliștii AFP aflați în Kiev au relatat că au auzit peste zece explozii puternice consecutive și au observat fulgere pe cerul capitalei.
Administrația militară a orașului Kiev a anunțat că trei persoane au fost ucise în urma atacului asupra capitalei, iar alte cinci au fost rănite. În același timp, autoritățile din regiunea Kiev au raportat victime și pagube importante în localitățile din jurul capitalei.
Ce spun autoritățile ucrainene
Timur Tkatchenko, șeful administrației militare a regiunii Kiev, a declarat că Rusia a lansat „un atac masiv cu rachete și drone de luptă”, afirmând că au fost vizate „în mod deliberat facilități civile și clădiri rezidențiale”.
La Borîspil, oraș situat la est de Kiev, o persoană a fost ucisă și alta a fost rănită în urma unui atac asupra unei companii. Tot în Borîspil, o lovitură a avariat un bloc de locuințe cu cinci etaje. Opt persoane au fost rănite, între care și un copil.
Ucraina, în dificultate din cauza lipsei de interceptoare
Atacurile rusești au loc în contextul în care Ucraina se confruntă cu o lipsă de sisteme și rachete de interceptare. Printre cele mai importante sunt rachetele americane Patriot, folosite pentru apărarea împotriva rachetelor balistice rusești.
Potrivit informațiilor din materialul AFP, aceste rachete au devenit tot mai rare de la izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, în timp ce Rusia și-a intensificat utilizarea rachetelor balistice.
Un alt atac devastator, la periferia Kievului
În noaptea de vineri spre sâmbătă, Rusia a lovit un depozit de muniții din Mîla, la periferia Kievului. Depozitul conținea, în special, drone și explozibili și se afla într-o zonă rezidențială.
Atac Kiev/ Profimedia
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că atacul s-a soldat cu 38 de morți și 20 de răniți. Alte patru persoane erau date dispărute.