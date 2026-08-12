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Legea lui Bolojan, contestată de sindicaliștii din educație: „Profesorii sunt aduși la sapă de lemn”

Realitatea de Arad
Scris deRealitatea de Arad
Publicat12 aug. 2026, 07:54
Actualizat12 aug. 2026, 08:02
SursăRealitatea PLUS

Legea salarizării îi aduce la sapă de lemn pe profesori și pe toți cei care lucrează în domeniul educației. În loc să le crească salariile, unor profesori din învățământul superior le scad considerabil veniturile, avertizează liderul Alma Mater, Anton Hadăr. Sindicaliștii încearcă pe ultima sută de metri să negocieze legea lui Bolojan, în timp ce la Palatul Cotroceni președintele Nicușor Dan a discutat cu partidele pe actul normativ.

"Va dispărea orice credibilitate a clasei politice. Nu poți avea încredere în niște partide care au fost la putere și se află la putere și nu-și respectă angajamentele în cauză care au fost consimșite și prin acte normative. Iar mai departe dacă va începe sau nu va începe anul școlar, aceasta este o decizie care rămâne la îndemâna colegilor noștri dar efectele punerii în aplicare a unei astfel de legi le veți simți imediat în anii următori", a declarat liderul sindical Marius Nistor.

"Cel mai grav este că va rămâne inatractiv, neatractiv domeniul nostru. Ani de zile, ani mulți și buni pentru că legea aceasta va funcționa vreo 10 ani.
Noi i-am determinat să facem niște calcule serioase pentru că am plecat de la o aritmetică simplă 3 miliarde împărțit la 200 de mii de angajați, împărțit la 12 luni ar reveni 892 de lei de fiecare salariat. Undee sunt banii? Unde sunt, că nu îi vedem? Sunt ici colo unele creșteri nesemnificative de 3,4 sute de lei sau chiar în cazul învățământului superior scăderi de venituri", a afirmat liderul Federației Naționale Sindicale Alma Mater, Anton Hadăr.

"Este o cacialma acest proiect de lege. Nu e o trreabă serioasă. Anul acesta am avut la plata cu ora studenți, se vor pensiona masiv, vor pleca oameni din sistem și nu vor mai veni tineri competenți ...viitorul educației", spune și președintele FSLI, Simion Hăncescu.

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