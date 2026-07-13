Mare atenție, șoferi. Restricţii de circulaţie pe Autostrada Moldovei A7, începând de luni, din cauza unor lucrări

Publicat 13 iul. 2026, 11:24 Sursă Realitatea.Net

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Buzău anunță că, începând de luni, vor fi impuse restricții de circulație pe Autostrada Moldovei (A7), în vederea executării unor lucrări de reparație la parapetul median. Măsurile se aplică pe tronsonul cuprins între kilometrii 53+120 și 62+400, pe ambele sensuri de mers: București – Focșani și Focșani – București.

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