Advertising
Actualitate· 2 min citire
Măsurile de austeritate amplifică tensiunile sociale. Grevă în sănătate și procese din partea pensionarilor
Publicat12 iul. 2026, 12:32
Actualizat12 iul. 2026, 12:35
SursăRealitatea.Net
Revolta față de măsurile de austeritate impuse de Ilie Bolojan continuă! Angajații din sănătate pregătesc marea grevă generală în două săptămâni, pe motiv că scăderile salariale vor adânci criza personalului din spitale. În aceste condiții presiunea e tot mai mare pe medici: în cele mai multe locuri din țară, inclusiv în Capitală, camerele de gardă sunt acoperite de un singur doctor, iar urgențele nu pot fi amânate. În paralel, pensionarii deschid procese împotriva lui Bolojan și cer restituirea contribuțiilor la sănătate, mai ales că ei le-au plătit deja cât au fost angajați.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 12:22Debitul Dunării continuă să scadă. Fluviul a ajuns la mai puțin de jumătate din media normală pentru luna iulie: ce spun hidrologii
- 12:01Radu Miruță, contrazis de un general: „Nu există rată de succes 100% la sistemele anti-dronă!”
- 10:41Noapte de foc în Rusia: incendiu la rafinăria din Sizran și petrolier avariat în Marea Azov. Un mort și trei răniți
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Arad și pe Google News