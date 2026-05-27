Advertising
Actualitate· 1 min citire
A murit cel mai bătrân român. A prins Unirea din 1918 și a fost veteran de război – VIDEO
27 mai 2026, 16:26
Ilie Ciocan avea 113 ani
Articol scris de Scris de Realitatea de Arad
Ilie Ciocan, considerat cel mai longeviv român, s-a stins din viață cu doar o zi înainte de a împlini impresionanta vârstă de 113 ani. Veteranul vâlcean era recunoscut drept cel mai bătrân veteran de război din Europa.
Col. (r) Ilie Ciocan, veteranul din comuna Galicea, județul Vâlcea, a murit cu doar o zi înainte de a-și sărbători aniversarea, a anunțat primarul comunei Galicea.
Născut în 1913, Ilie Ciocan avea 5 ani în momentul Marii Uniri din 1918 și a fost martor la mai bine de un secol de istorie românească.
Fostul militar este cel mai vârstnic veteran de război din Europa și al doilea din lume.
Citește și:
- 15:50 - Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 17:37 - CNAIR câștigă în instanță conflictul cu Ministerul Transporturilor. Curtea de Apel București a suspendat ordinul lui Miruță privind transferul proiectelor de infrastructură
- 16:23 - Ore de coșmar într-un tren spre Galați. Zeci de pasageri au rămas blocați în căldură, fără aer condiționat și fără toalete
- 14:46 - Autoritățile ucrainene se pregătesc pentru încă doi-trei ani de război. Kievul respinge informațiile și vorbește despre „dezinformare”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Arad și pe Google News