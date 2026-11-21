O femeie de 26 de ani a fost rănită grav într-un accident de circulație petrecut joi, 20 noiembrie 2026, pe un trotuar din Arad, după ce șoferul unui autoturism ar fi pierdut conștiența la volan.
Incidentul a avut loc în jurul orei 9:24, în fața Cimitirului UTA din municipiul Arad. Potrivit primelor informații, șoferul, un bărbat de 42 de ani, ar fi suferit un episod de pierdere a conștienței în timp ce conducea, ceea ce i-a făcut să piardă controlul asupra direcției de deplasare.
Autoturismul a părăsit carosabilul și a ajuns pe trotuar, unde a acroșat o pietonă de 26 de ani. La fața locului au intervenit echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Arad, respectiv un echipaj C2 și un echipaj B2.
Situația medicală a celor implicați
Șoferul a fost preluat de echipajul C2 și transportat la Unitatea de Primire Urgențe pentru investigații și îngrijiri medicale. Femeia rănită a suferit un traumatism cranio-cerebral cu pierderea conștienței, un traumatism la nivelul coloanei vertebrale și un traumatism la un membru inferior.
Pietona a fost preluată de echipajul B2 și transportată, de asemenea, la UPU. Circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul urmează să fie stabilite.