Scris de Ionuț Nichita Publicat: 21 nov. 2026, 15:31

O femeie de 26 de ani a fost rănită grav într-un accident de circulație petrecut joi, 20 noiembrie 2026, pe un trotuar din Arad, după ce șoferul unui autoturism ar fi pierdut conștiența la volan.

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