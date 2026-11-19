Un cioban din comuna Vladimirescu, județul Arad, a suferit o pagubă de aproape 100.000 de euro după ce șacalii au ucis 310 oi în noaptea de 18 spre 19 noiembrie.
Atacul s-a produs în jurul orei 03:00, când animalele speriate au fugit în direcția râului Mureș. Parte dintre ele au fost sfâșiate de prădători, altele au căzut în apă de pe malul abrupt sau au murit sufocate, călcate în picioare de restul turmei.
Ciobanul a anunțat autoritățile imediat după ce a descoperit animalele moarte. Reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare (DSV) au constatat atacul și au solicitat ridicarea și incinerarea urgentă a cadavrelor, motivând că acestea reprezentau un pericol sanitar în albia râului.
Procedura de despăgubire blocată de incinerarea cadavrelor
Pentru a acorda despăgubiri, era necesară o comisie formată din autorități locale, Garda Forestieră și Direcția Agricolă. Aceasta trebuia să verifice animalele și să constate paguba în maximum 48 de ore.
Când membrii comisiei au ajuns la fața locului, cadavrele fuseseră deja ridicate și trimise la incinerare. După două nopți de ploi torențiale, echipa nu a mai găsit urme concludente care să ateste pierderile.
Proprietarul oilor a respectat indicațiile DSV, dar acum riscă să nu poată obține despăgubirile din cauza lipsei probelor materiale, rămânând cu o pagubă de aproape 100.000 de euro.