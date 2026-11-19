Scris de Ionuț Nichita Publicat: 19 nov. 2026, 15:47

Un cioban din comuna Vladimirescu, județul Arad, a suferit o pagubă de aproape 100.000 de euro după ce șacalii au ucis 310 oi în noaptea de 18 spre 19 noiembrie.

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