Acuzații de trafic de influență la Ministerul Energiei. Legătura dintre Bolojan, Ana Iancu Sălăjanu și Lucian Mincu

Publicat 30 aug. 2026, 10:12 Sursă Realitatea.Net

Un posibil mecanism de influență și interese se conturează în jurul Ministerului Energiei, unde Ana Iancu Sălăjanu - angajată a instituției și fiica președintelui CJ Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu - ar fi avut un rol important în relația cu firmele care solicită avize, autorizații și plăți. Potrivit informațiilor prezentate de publicația fantome.info, unele companii ar fi fost direcționate către consultantul Lucian Mincu și firma Gentle Electric pentru urgentarea sau deblocarea procedurilor. În ecuație apare, însă, și numele premierului demis Ilie Bolojan, care a preluat - după căderea Guvernului - și interimatul la Energie.

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