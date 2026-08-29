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Actualitate· 2 min citire
Proiectul de un miliard de euro de pe brațul Bala, reclamat de ecologiști la Comisia Europeană
Brațul Bala
Publicat29 aug. 2026, 10:32
Sursărealitatea.net
Comisia Europeană a confirmat că organizația World Wild Fund for Life (WWF) Europa Centrală și de Est a depus o plângere oficială privind proiectul hidrotehnic planificat pe brațul Bala al Dunării, iar procedura rămâne deschisă până la clarificarea tuturor problemelor semnalate.
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