Alertă alimentară în România. Lapte praf pentru bebeluși, cu bacteria Bacillus, retras din magazine
Alertă de la ANSVSA
Alertă de la ANSVSA. Nestlé România a inițiat rechemarea voluntară din magazinele Auchan, Penny, Selgros, Kaufland și Carrefour, a unor loturi de lapte praf din gamele NAN 1 Optipro și NAN 1 Comfortis, ca măsură de precauție, potrivit realitatea.net.
Motivul rechemării produselor este precauția, după ce a fost identificată prezența bacteriei Bacillus cereus pe una dintre liniile de producție din fabrica de origine. Rechemarea vizează strict loturile menționate mai jos; celelalte produse Nestlé NAN nu sunt afectate.
Produsele și loturile afectate
NAN 1 Comfortis 800 g:
Lot nr. 52820346AC, data durabilității minimale: 31.10.2027
Lot nr. 52820346AE, data durabilității minimale: 31.10.2027
NAN 1 Optipro 800 g:
Lot nr. 52850346AB, data durabilității minimale: 31.10.2027
Lot nr. 52850346AC, data durabilității minimale: 31.10.2027
NAN 1 Optipro 400 g:
Lot nr. 52880346AB, data durabilității minimale: 31.10.2027
Consumatorii care au achiziționat produsele din loturile enumerate sunt rugați să nu le consume și să le returneze în magazinele de unde au fost cumpărate (Auchan, Penny, Selgros, Kaufland, Carrefour). Contravaloarea va fi restituită fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.
Pentru informații suplimentare, Nestlé pune la dispoziție linia gratuită a consumatorului: 0800 863 785 (de luni până vineri, 09:00–18:00) sau adresa de email: [email protected].
Lista magazinelor unde produsul poate fi returnat este mai jos.
