Actualitate· 2 min citire

Alertă alimentară în România. Lapte praf pentru bebeluși, cu bacteria Bacillus, retras din magazine

12 dec. 2025, 09:30
Actualizat: 12 dec. 2025, 09:30
Articol scris de Realitatea de Arad

Alertă de la ANSVSA

Alertă de la ANSVSA. Nestlé România a inițiat rechemarea voluntară din magazinele Auchan, Penny, Selgros, Kaufland și Carrefour, a unor loturi de lapte praf din gamele NAN 1 Optipro și NAN 1 Comfortis, ca măsură de precauție, potrivit realitatea.net.

Motivul rechemării produselor este precauția, după ce a fost identificată prezența bacteriei Bacillus cereus pe una dintre liniile de producție din fabrica de origine. Rechemarea vizează strict loturile menționate mai jos; celelalte produse Nestlé NAN nu sunt afectate.

Produsele și loturile afectate

  • NAN 1 Comfortis 800 g:

    • Lot nr. 52820346AC, data durabilității minimale: 31.10.2027

    • Lot nr. 52820346AE, data durabilității minimale: 31.10.2027

  • NAN 1 Optipro 800 g:

    • Lot nr. 52850346AB, data durabilității minimale: 31.10.2027

    • Lot nr. 52850346AC, data durabilității minimale: 31.10.2027

  • NAN 1 Optipro 400 g:

    • Lot nr. 52880346AB, data durabilității minimale: 31.10.2027

Consumatorii care au achiziționat produsele din loturile enumerate sunt rugați să nu le consume și să le returneze în magazinele de unde au fost cumpărate (Auchan, Penny, Selgros, Kaufland, Carrefour). Contravaloarea va fi restituită fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

Pentru informații suplimentare, Nestlé pune la dispoziție linia gratuită a consumatorului: 0800 863 785 (de luni până vineri, 09:00–18:00) sau adresa de email: [email protected].

Lista magazinelor unde produsul poate fi returnat este mai jos.

Mai multe articole despre

Urmărește știrile Realitatea de Arad și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate