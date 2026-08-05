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Amânare de ultim moment la Cernavodă. Autoritățile au schimbat planul privind scufundarea barjelor

Cernavodă

Cernavodă

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 5 aug. 2026, 19:05

Operațiunea de scufundare controlată a celor patru barje pregătite pentru creșterea debitului Dunării în zona Cernavodă a fost amânată, după ce autoritățile au decis că intervenția trebuie desfășurată în condiții de maximă siguranță.

Decizia a fost luată în urma unei ședințe operative, în cadrul căreia specialiștii au concluzionat că lucrările vor continua joi dimineață. Activitățile vor începe la ora 08:00, însă momentul exact al scufundării barjelor va fi stabilit după o nouă evaluare a condițiilor din teren.

Cele patru barje, încărcate cu rocă, urmează să fie scufundate controlat pentru a redirecționa o parte din debitul Dunării de pe brațul Bala către Dunărea Veche, astfel încât să crească nivelul apei care ajunge în zona Centralei Nucleare de la Cernavodă.

Intervenția face parte din măsurile adoptate în contextul nivelului scăzut al Dunării, provocat de secetă. Înaintea acestei etape, autoritățile au executat detonări controlate asupra stâncii Pârjoaia, iar specialiștii au observat o stabilizare a nivelului fluviului și chiar o ușoară creștere a acestuia.

Responsabilii operațiunii au precizat că siguranța echipelor implicate are prioritate și că lucrările vor fi reluate doar în momentul în care toate condițiile tehnice vor permite desfășurarea intervenției fără riscuri. 

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