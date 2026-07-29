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Moment dramatic surprins de camere! Un băiat de 12 ani s-a prăbușit după ce a fost lovit de un obiect venit din senin

Poliție

Poliție

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 29 iul. 2026, 21:40

Un copil de 12 ani din județul Brăila a ajuns la spital după ce a fost lovit violent în cap de un obiect care pare să fi căzut de la înălțime. Întregul incident a fost surprins de o cameră de supraveghere, iar imaginile au ridicat numeroase semne de întrebare.

Evenimentul s-a petrecut în comuna Tudor Vladimirescu, unde băiatul se deplasa cu trotineta pe o stradă. La un moment dat, acesta este lovit brusc de un obiect care pare să vină din aer și cade imediat la pământ.

Minorul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, iar, potrivit informațiilor disponibile, starea sa este acum stabilă.

Deși imaginile surprind clar momentul impactului, anchetatorii nu au reușit până în prezent să stabilească ce anume l-a lovit pe copil și de unde provenea obiectul.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs incidentul.

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