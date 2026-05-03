Anca Alexandrescu, critici dure la adresa lui Ilie Bolojan: "Avem nevoie de un guvern care să facă ordine în țară"

Sursă: realitatea.net

Anca Alexandrescu, moderatoarea emisiunii "Culisele Statului Paralel" de la Realitatea PLUS demască planul de la vârful puterii. Jurnalista l-a criticat dur duminică seara, într-o intervenție telefonică în cadrul emsiunii "100%", moderată de Laurențiu Botin, pe Ilie Bolojan și modul în care acesta conduce Guvernul, afirmând că moțiunea de marți nu poate fi influențată de „o mână de oameni” și acuzând degradarea indicatorilor economici în mandatul actualului premier.

În intervenția sa de duminică seara, de la Realitatea Plus, Anca Alexandrescu a afirmat că „bula hashtagistă” și-ar fi găsit un nou „idol” în persoana premierului Ilie Bolojan, după ce anterior i-ar fi susținut pe Traian Băsescu, Klaus Iohannis și Nicușor Dan. Ea a comentat și protestele din Piața Victoriei și din Oradea, susținând că numărul participanților ar fi fost mult mai mic decât cel anunțat.

"Este bula hashtagistă, care și-a găsit acuma idolul în persoana lui Bolojan. Sunt aceiași care l-au susținut și pe Băsescu, și pe Iohannis, și pe Nicușor, și acum au trecut de la Nicușor la Bolojan.

Am văzut în seara asta câți oameni au ieșit, atât în Piața Victoriei, cât și la Oradea. Din 100.000 de oameni care l-au votat la Oradea, spun ei că au fost 4.000. N-au fost 4.000, că am informații. Nici nu contează. Și 4.000 dacă au fost. Eu am înțeles, e clar, îl vor înapoi la Oradea. Marți îl trimitem de la București. Dar nu se poate ca o mână de oameni, 2-300 de oameni și în rest boții și trolii- că ăia nu ies în stradă - să ne spună nouă cum trebuie să trăim și ce trebuie să facem. Un personaj care a venit de la Oradea neales, neales - ca să fie foarte clar - să conducă guvernul. Ne spune nouă că el este de neînlocuit și nu putem să trăim fără el. Ba da, putem să trăim pentru că m-am uitat astăzi pe toate cifrele economice și toate arată mai rău de când este el prim-ministru. Inflația s-a dublat, investițiile de la buget au scăzut cu 50%, șomajul a crescut. Absolut toate datele financiare arată prost. Da, a scăzut deficitul, dar deficitul a scăzut contabilicește pentru că el, ca un contabil cu mânecuțe ce este, n-a făcut altceva decât să ne crească nouă taxele și impozitele.

În continuare, cheltuielile de la de la buget cu angajații de la stat au rămas la 43%. Unde este reforma? Am pierdut miliarde de euro din PNRR. Iată că în 10 luni, 11 luni de zile de când este împreună cu USR la guvernare, n-au fost în stare să recupereze și să facă reformele. Păi nu vă supărați, dar este absurd", a declarat Anca Alexandrescu.

Jurnalista a susținut că România ar fi pierdut miliarde de euro din PNRR și că USR, împreună cu Ilie Bolojan, nu ar fi reușit să recupereze fondurile și să implementeze reformele asumate. Ea a criticat și ideea vânzării unor pachete de acțiuni ale companiilor de stat, întrebând „cine a ales-o pe doamna Gheorghiu să decidă” astfel de măsuri.

"USR-ul care a făcut PNRR-ul și care a pus condiții de neîndeplinit pentru România - cred că cele mai grele condiții - n-a fost în stare cu Ilie Bolojan să recupereze acei bani mulți pe care i-am pierdut. Mulți, foarte mulți bani. Deci, atunci care este reforma pe care a făcut-o domnul Bolojan și care pe care ne aruncă în față toți acești hashtagi?", a arătat acesta.

De asemenea, ea a acuzat-o pe Oana Gheorghiu că ar fi transmis „mailuri obraznice” parlamentarilor și că ar fi generat o mobilizare artificială în mediul online: "La fel și doamna Gheorghiu. Cine a ales-o pe doamna Gheorghiu să decidă că trebuie să vindem în acest moment tot ce are mai de preț România, niște companii care sunt profitabile? De ce trebuie să scoatem acum niște acțiuni la vânzare? Pentru ce? Pentru că doamna Gheorghiu așa a visat ea noaptea?

Doamna Gheorghiu văd că este supărată pe domnul Petișor Peiu că a fost un bun investitor la bursă. Adică să înțeleg că dacă nu ești USR-ist și nu ești din bula lor, nu ai voie să faci investiții? Domnul Peiu a explicat foarte clar despre ce este vorba. Această minciună pe care o vinde doamna Gheorghiu, obrăznicia pe care o are. Am văzut că a trecut la alt nivel după ce a trimis acel mail către toți parlamentarii, mii de oameni din bula lor s-au apucat și au umplut mailurile parlamentarilor cu astfel de mailuri obraznice. Da de ce trebuie să ne aliniem toți la o mână de oameni? Până la urmă ei nu mai au majoritate".

"Într-o democrație, majoritatea trebuie să conducă, nu minoritatea. Minoritatea conduce doar în dictaturi. Da, domnul Bolojan este un dictator. Așa a fost învățat la Oradea și o să arăt și eu mâine seară (luni seara - n.r.) când am să mă întorc, pentru că sunt oameni de-acolo, primari, foști primari care povestesc în ce dictatură a lui Bolojan au trăit și dacă nu faci parte din gașca lui, din team Bolojan, îți blochează absolut tot. Sunt furăciuni peste furăciuni, inclusiv în partidul lui. Păi el n-a fost în stare să facă reformă în partidul pe care îl conduce, darămite la nivelul țării.

Să plece odată, să ne lase, să vină un guvern de reconciliere națională, Laurențiu, care să facă ordine în țară. Nu există altă variantă și, bineînțeles, să fie alegeri anticipate ca să reflecte, în sfârșit, voința poporului. Pentru că ceea ce s-a întâmplat în 2024 și în 2025, nu reflectă sub nicio formă voința poporului, ci a statului paralel și a celor din afara țării care s-au amestecat în alegerile din România într-un mod inacceptabil", a mai spus Anca Alexandrescu.

Laurențiu Botin: Este inacceptabil, dar eu te-aș întreba, Anca, totuși, de unde e generată disperarea asta maximă? Ceva mai devreme domnul Ciucu posta pe Facebook, spunea: „Domnule, ne mai lipsesc 5 până la 10 voturi să rămână domnul Bolojan.” Și-au făcut ei niște calcule sau e doar o chestie de asta de alimentat, până la urmă?

Anca Alexandrescu: Este este o manipulare, bineînțeles, ca să îi sperie pe unii și pe alții. De altfel, vedeți cum încearcă să intimideze pe parlamentari, spunându-le că dacă votează împotriva lui Ilie Bolojan, n-au conștiință.

Eu îi îndemn pe parlamentari să voteze conform conștiinței și alegătorilor care i-au votat și i-au trimis acolo. Alegătorii i-au votat ca să aducă prosperitate și condiții mai bune pentru România și pentru români, nu pentru elita lui Bolojan. Și pentru cei care vor încasa din banii aceia care vin din SEIF - peste 68%. Niște multe miliarde de euro, pe care tot noi le vom plăti, vom plăti și dobânzi și noi și copiii noștri și nepoții noștri, Laurențiu.

Am văzut că a fost întrebat domnul domnul Bolojan la Suceava cine a împărțit banii și cum a împărțit banii și a considerat că este o întrebare, auzi, tendențioasă și a refuzat să răspundă la întrebare, când că lucrurile sunt foarte clare. A fost la Viena în vizită oficială, s-a întors, a făcut ședință de guvern și a prelungit licența celor de la OMV cu 15 ani, deși trebuia să le încaseze o amendă de peste 20 de milioane de euro.

S-a dus în Germania în vizită oficială, s-a întors și iată, 68% din banii din PNRR nu rămân în România, se duc către o firmă germană. Ce mai e nevoie să arătăm ca să înțeleagă lumea că, de fapt, nu e vorba de de reformă, ci este vorba de vânzarea țării în continuare?