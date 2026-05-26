Astăzi începe Evaluarea Națională

Elevii din clasa a VI-a încep astăzi Evaluarea Naţională, cu proba de limbă şi comunicare.

Mâine vor susţine testarea la matematică şi ştiinţe ale naturii, iar joi, elevii care aparţin minorităţilor naţionale vor da proba de limbă şi comunicare în limba maternă. Durata alocată rezolvării fiecărui test este de 60 de minute, iar acestea vor fi corectate de profesorii care predau în şcoala în care învaţă elevul.

Notele nu vor fi anunţate public, ci doar fiecărui copil în parte. Ș vor fi trecute în catalog doar în cazul în care va exista solicitare scrisă.