Atac violent în Prahova: un bărbat și-a lovit fosta soție cu o rangă. Intervenția unui martor a salvat-o
Un bărbat din Prahova a fost arestat preventiv după ce și-ar fi atacat fosta soție cu o rangă, într-un incident violent petrecut în plină zi.
Potrivit anchetatorilor, agresorul ar fi avut un conflict cu femeia, iar la un moment dat ar fi lovit-o cu obiectul metalic. Victima a fost salvată datorită intervenției rapide a unui martor care a observat scena și a intervenit pentru a opri agresiunea.
După incident, autoritățile au fost alertate, iar polițiștii au intervenit pentru a-l reține pe suspect. Ulterior, bărbatul a fost prezentat în fața instanței, care a decis arestarea sa preventivă.
”S-a reţinut că, în ziua de 08.03.2026, în jurul orei 12:00, inculpatul P. O. A., înarmat cu o rangă metalică, a pătruns fără drept în locuinţa fostei sale soţii, persoana vătămată P.G.L., a forţat uşa de intrare în imobil şi s-a năpustit asupra acesteia, aplicându-i mai multe lovituri cu ranga în zona capului.
Persoana vătămată a reuşit să iasă din imobil şi să fugă spre ieşirea din curte însă, inculpatul a urmărit-o şi a lovit-o în continuare cu obiectul contondent, acţiunea violentă a acestuia fiind întreruptă de un martor care l-a deposedat de ranga metalică şi l-a împins de deasupra victimei”, informează Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova, într-un comunicat dat publicităţii marţi.
Cazul este investigat de Poliția Română, iar procurorii continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs agresiunea. Femeia a primit îngrijiri medicale, iar starea ei este monitorizată de medici.
