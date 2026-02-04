Moțiunile depuse de AUR împotriva miniștrilor lui Bolojan vor fi dezbătute luni după-amiază
Cele trei moțiuni simple depuse de AUR în Parlament, împotriva miniștrilor lui Ilie Bolojan, vor fi dezbătute și supuse votului luni, la ora 16:00, au decis miercuri senatorii.
Cele trei moțiuni simple depuse de AUR în Parlament, împotriva miniștrilor lui Ilie Bolojan, vor fi dezbătute și supuse votului luni, la ora 16:00, au decis miercuri senatorii.
Parlamentarii AUR au depus trei moțiuni simple: una vizează Ministerul Educației, minister condus interimar de către premierul Ilie Bolojan. O altă moțiune vizează poziția pe care o are Guvernul în acordul Mercosur și, de asemenea, vorbim și despre o moțiune care vizează Ministerul Apărării.
Cei din AUR pregătesc și o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, asta dacă Executivul își va asuma răspunderea în Parlament pe pachetul reformei administrative, conform anunțului făcut de liderul senatorilor AUR, parlamentarul Petrișor Peiu.
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026
