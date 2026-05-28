Biciclist, grav rănit în Munţii Făgăraş. A fost solicitată intervenția elicopterului SMURD
FOTO: News.ro
Un biciclist a fost grav rănit joi în Munții Făgăraș, în zona Cabanei Suru. O echipă de intervenție, formată dintr-un salvamontist și un medic de urgență, a fost coborâtă la locul accidentului cu ajutorul troliului pentru a-i acorda primul ajutor și a stabiliza victima. Ulterior, aceasta a fost evacuată tot prin troliere, cu ajutorul unui elicopter.
"Un biciclist în vârstă de 41 de ani, din Sibiu, a suferit un accident în zona Cabanei Suru, în urma căruia a prezentat multiple traumatisme. Echipele Salvamont Sibiu au intervenit prompt cu două echipe pedestre de prim răspuns, iar un salvator montan a fost inserat prin troliere împreună cu medicul de urgenţă, pentru acordarea asistenţei medicale cât mai rapid la locul accidentului", a transmis Salvamont Sibiu.
După stabilizarea victimei şi acordarea primului ajutor, aceasta a fost extrasă prin troliere şi transportată cu elicopterul către Sibiu pentru investigaţii şi îngrijiri medicale de specialitate.
În momentul publicării acestei știri echipele Salvamont se retrag din zona montană.
