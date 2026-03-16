Bolojan bagă PNL în ședință, acasă la Iohannis, ca să vadă dacă liberalii mai rămân la guvernare sau nu

Criză majoră la vârful Executivului. Premierul Ilie Bolojan ar lua în calcul retragerea PNL de la guvernare, susțin surse politice citate de Realitatea PLUS. Liberalii se vor reuni într-o ședință decisivă în acest weekend pentru a tranșa viitorul coaliției, în timp ce șeful Guvernului păstrează tăcerea asupra scenariului care ar putea lăsa România fără un executiv stabil.

Tensiunile tot mai accentuate din interiorul arcului guvernamental mută centrul de greutate al politicii românești la Sibiu, unde conducerea Partidului Național Liberal se va reuni la sfârșitul acestei săptămâni. Ședința Biroului Politic Național (BPN) are mize majore, fiind convocată într-un moment de incertitudine privind viitorul colaborării cu partenerii de la PSD, imediat după adoptarea bugetului de stat pe anul 2026.

Evaluarea guvernării și replica pentru PSD

Potrivit unor surse politice, întâlnirea programată pentru sâmbătă și duminică va fi dedicată unei analize la sânge a activității Executivului și a modului în care au fost implementate reformele asumate. Dincolo de cifrele bugetare, pe masa liberalilor se află degradarea relației cu social-democrații, marcată în ultima perioadă de atacuri publice și poziționări divergente.

Deputatul PNL Ionel Bogdan a confirmat, într-o intervenție la un post TV, că liberalii vor pune în discuție comportamentul politic al partenerilor de coaliție. Acesta a taxat ceea ce PNL consideră a fi o imixtiune constantă a liderilor PSD în deciziile interne ale liberalilor, făcând referire directă la declarațiile recente ale lui Sorin Grindeanu.

„Mă bucur că, în sfârșit, domnul Grindeanu spune public că nu se implică în problemele PNL, dar pare că până acum n-a făcut acest lucru. Auzim constant evaluări despre premierul Bolojan sau despre anumiți miniștri, poziționări care nu își au locul între parteneri”, a punctat parlamentarul liberal.

Weekendul marilor decizii: Rămâne sau nu PNL la putere?

Deși agenda oficială menționează „aspecte organizatorice” și „evaluarea măsurilor guvernamentale”, miza subterană a reuniunii de la Sibiu este mult mai profundă. Liberalii urmează să decidă dacă prețul politic al rămânerii alături de PSD este unul sustenabil sau dacă se impune o reconfigurare a strategiei, inclusiv varianta ieșirii de la guvernare vehiculată intens pe surse în ultimele ore.

Ionel Bogdan a subliniat că Partidul Social Democrat ar trebui să respecte autonomia partenerilor săi și să înceteze să mai impună condiții privind nominalizările de miniștri sau păstrarea premierului în funcție. „PSD nu ar trebui să impună condiții privind numele dintr-un partid sau altul”, a insistat acesta, transmițând un semnal de independență înaintea discuțiilor de la Sibiu.

Rezultatul acestui „summit” liberal va fi determinant pentru stabilitatea politică a României în primăvara acestui an, rezultatele evaluării urmând să dicteze dacă premierul Ilie Bolojan va continua să conducă actualul cabinet sau dacă țara se îndreaptă spre un blocaj guvernamental de amploare.