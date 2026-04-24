Cutremur puternic de aproape 6 grade în Creta! A fost emisă o avertizare de tsunami

Un cutremur cu magnitudinea de 5,8 s-a produs în dimineața zilei de 24 aprilie, în zona insulei Creta, Grecia.

Seismul a avut loc la ora 03:18:54 UTC (06:18:54 ora locală), la o adâncime de aproximativ 10 kilometri. Epicentrul a fost localizat la coordonatele 34.9836 N, 25.8888 E, la circa 78 km est-sud-est de Heraklion și 14 km est de Ierápetra.

Autoritățile au emis o atenționare de tsunami, iar instituții de monitorizare din mai multe țări, inclusiv Franța, Grecia, Turcia, Italia și Portugalia, urmăresc evoluția situației.

Până în acest moment, nu au fost raportate oficial pagube majore sau victime, însă zeci de persoane au semnalat că au resimțit mișcarea seismică.