Cămătărie la Arad: tată și fiu ar fi cerut 500 de euro dobândă lunar pentru un împrumut de 2.300 de euro

Publicat 10 nov. 2026, 10:44 Sursă realitatea.net

Doi bărbați din Arad, tată și fiu, sunt cercetați pentru cămătărie. Ar fi cerut 500 de euro dobândă lunar pentru un împrumut de 2.300 de euro.

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