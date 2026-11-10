Cămătărie la Arad: tată și fiu ar fi cerut 500 de euro dobândă lunar pentru un împrumut de 2.300 de euro

Doi bărbați din Arad, tată și fiu, sunt cercetați pentru cămătărie. Ar fi cerut 500 de euro dobândă lunar pentru un împrumut de 2.300 de euro.
Doi bărbați din municipiul Arad, tată și fiu, sunt cercetați într-un dosar de cămătărie, abuz de încredere și furt, după ce ar fi acordat un împrumut de 2.300 de euro unui localnic, solicitând o dobândă lunară de 500 de euro. Potrivit anchetatorilor, autoturismul BMW oferit drept garanție, evaluat la aproximativ 8.000 de euro, ar fi fost ulterior vândut fără acordul proprietarului.
Cazul a fost instrumentat de polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Arad, sub supravegherea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad.
Împrumut de 2.300 de euro, cu o dobândă lunară de 500 de euro
Potrivit informațiilor transmise de anchetatori, în perioada iulie-august 2025, un bărbat în vârstă de 64 de ani, din Arad, ar fi primit un împrumut de 2.300 de euro de la doi localnici, în vârstă de 71 și 50 de ani.
Pentru suma împrumutată, cei doi ar fi stabilit o dobândă de 500 de euro pe lună, o valoare considerabilă în raport cu banii primiți.
Ca garanție pentru restituirea împrumutului și plata dobânzii, creditorii ar fi solicitat predarea autoturismului BMW aflat în proprietatea bărbatului. Mașina era evaluată la aproximativ 8.000 de euro.
BMW-ul pus garanție ar fi fost vândut fără acordul proprietarului
Anchetatorii susțin că bărbatul care primise împrumutul ar fi achitat dobânda convenită. Cu toate acestea, cei doi ar fi înstrăinat autoturismul fără consimțământul proprietarului.
Situația a dus la deschiderea unui dosar penal în care sunt investigate infracțiunile de camătă, abuz de încredere și furt.
Percheziții la trei adrese din Arad. Ce au găsit polițiștii
În cadrul anchetei, la data de 7 noiembrie 2026, polițiștii au efectuat trei percheziții domiciliare în municipiul Arad, la locuințele celor doi bărbați cercetați.
În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat 11.700 de euro, mai multe telefoane mobile, contracte de vânzare-cumpărare pentru imobile și autoturisme, precum și alte documente care ar putea contribui la clarificarea activității investigate.
Acțiunea s-a desfășurat în cadrul Operațiunii „Jupiter”, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a fost acordat împrumutul și a modului în care autoturismul a ajuns să fie înstrăinat.
Cei doi bărbați beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.