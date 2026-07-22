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Camion și microbuz, implicate într-un accident violent pe DN7. Un bărbat a murit
Accident grav pe DN7
Publicat22 iul. 2026, 11:37
Actualizat22 iul. 2026, 11:38
SursăRealitatea.net
Un accident grav a avut loc pe DN7, în localitatea Căpruța, județul Arad, unde un autocamion și un microbuz de marfă s-au ciocnit. În urma impactului, șoferul microbuzului a murit.
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