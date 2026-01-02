Cinci zile de doliu, în Elveția, după incendiul în care au murit 40 de oameni
Elveția va ține cinci zile de doliu după tragedia din stațiunea de schi alpină Crans-Montana, unde un incendiu a ucis aproximativ 40 de persoane și a rănit 115 persoane care sărbătoreau la o petrecere de Revelion.
Președintele țării, Guy Parmelin, a descris incendiul ca fiind unul dintre cele mai traumatizante evenimente din istoria Elveției. „A fost o dramă de o amploare necunoscută”, a spus el, adăugând un omagiu numeroaselor „vieți tinere care au fost pierdute și întrerupte”, potrivit The Guardian.
Elveția le datorează acelor tineri, ale căror „proiecte, speranțe și vise” au fost zădărnicite, să se asigure că o astfel de tragedie nu se va mai întâmpla niciodată, a adăugat președintele.
Într-o regiune aglomerată de turiști care schiază pe pârtii, autoritățile au făcut apel la populație la prudență în zilele următoare. I-au îndemnat să evite orice accidente care ar putea necesita resurse medicale deja suprasolicitate.
