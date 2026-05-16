Accident bizar în Galați. O șoferiță de 71 de ani a intrat cu mașina direct într-un bancomat, rănind o femeie FOTO

O manevră de parcare banală s-a transformat într-un accident grav sâmbătă dimineață, în municipiul Galați. O femeie aflată în fața unui bancomat a fost lovită în plin de un autoturism care a trecut prin geamul unității bancare.

Incidentul a avut loc sâmbătă, 16 mai 2026, în jurul orei 10:10. Polițiștii Biroului Rutier Galați au fost alertați prin apel la numărul unic de urgență cu privire la producerea unui eveniment rutier neobișnuit pe strada Brăilei, una dintre principalele artere din municipiu.

Parcare scăpată de sub control: Mașina a intrat direct în bancă

Din primele verificări efectuate de agenții sosiți la fața locului, s-a stabilit că la volanul autoturismului se afla o femeie în vârstă de 71 de ani, localnică. În timp ce încerca să efectueze o manevră de parcare, aceasta ar fi pierdut controlul direcției de deplasare.

În loc să se oprească, vehiculul a accelerat, a urcat pe trotuar și s-a oprit direct în bancomatul unei unități bancare din zonă, distrugând fațada de sticlă.

O femeie care retrăgea bani a fost transportată de urgență la spital

Impactul a fost unul violent și s-a soldat cu rănirea unei persoane. O altă femeie, în vârstă de 66 de ani, tot din Galați, se afla în acel moment exact în zona bancomatului.

Vítima a fost surprinsă de autoturism și a suferit mai multe leziuni. La fața locului au intervenit rapid echipajele medicale, care i-au acordat primele îngrijiri, după care au transportat-o de urgență la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

Polițiștii rutieri au deschis o anchetă și continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, pentru a stabili cu exactitate circumstanțele și cauzele tehnice sau umane care au dus la producerea acestui accident.