COD PORTOCALIU de caniculă: temperaturi de 38 de grade Celsius

ANM a emis joi, 30 iulie, o avertizare Cod portocaliu de caniculă pentru județele Bihor, Arad și Timiș, valabilă de vineri, ora 10:00, până sâmbătă, 1 august, la aceeași oră. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 38 de grade, disconfortul termic va fi accentuat, iar nopțile vor deveni tropicale.
Meteorologii au emis și avertizări Cod galben pentru mai multe zone ale țării. Totodată, o informare meteorologică privind valul de căldură, canicula, disconfortul termic și nopțile tropicale este valabilă în perioada 30 iulie, ora 10:00 – 3 august, ora 10:00.
Valul de căldură se extinde treptat
În intervalul menționat, valul de căldură se va extinde și se va intensifica treptat. Disconfortul termic se va accentua, iar indicele temperatură-umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități joi, 30 iulie, în regiunile vestice și sud-vestice, apoi, pe arii restrânse, și în restul teritoriului. Va fi caniculă în Banat, Crișana și vestul Olteniei. Începând de vineri, 31 iulie, temperaturile caniculare se vor extinde în Maramureș, Transilvania și în restul Olteniei, iar izolat vor fi resimțite și în celelalte regiuni.
Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade. În Câmpia de Vest, sâmbătă, 1 august, și duminică, 2 august, valorile vor ajunge la 38–39 de grade. În vestul țării, pe litoral și pe suprafețe mici din restul teritoriului, nopțile vor deveni tropicale, cu temperaturi minime cuprinse, în general, între 20 și 23 de grade. Cele mai ridicate minime, de 23–24 de grade, sunt așteptate în Dealurile de Vest. Valul de căldură va persista și în săptămâna 3–9 august și se va intensifica. Vremea va deveni caniculară, iar disconfortul termic va fi accentuat pe arii extinse.
Cod galben în opt județe pe parcursul zilei de joi
O avertizare Cod galben este valabilă de joi, 30 iulie, ora 10:00, până vineri, 31 iulie, ora 10:00, în județele Olt, Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare.
În aceste județe, temperaturile vor fi deosebit de ridicate, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Maximele vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest și în vestul și sudul Olteniei, unde va fi caniculă. Pe arii restrânse, noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime cuprinse între 20 și 24 de grade.
Noi avertizări pentru vineri
În intervalul 31 iulie, ora 10:00 – 1 august, ora 10:00, va fi în vigoare un Cod galben în nordul Crișanei, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul Banatului și vestul și sudul Olteniei.
În nord-vestul, sud-vestul și centrul țării, temperaturile vor fi deosebit de ridicate, cu maxime cuprinse între 33 și 35 de grade. În nordul Crișanei, sud-vestul Transilvaniei și al Olteniei și în sudul Banatului, maximele vor ajunge la 36–37 de grade. În aceste zone va fi caniculă, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Pe arii restrânse, noaptea va fi tropicală, cu minime între 20 și 22 de grade.
Pentru același interval, județele Bihor, Arad și Timiș se vor afla sub Cod portocaliu. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 38 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat. Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, iar noaptea va fi tropicală, cu minime cuprinse între 20 și 24 de grade.