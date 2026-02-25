Copil de 11 ani din județul Sibiu, implicat într-un accident după ce a pornit mașina familiei. Mama sa a fost rănită

Un incident grav a avut loc miercuri seară în localitatea Șelimbăr, unde un băiat de 11 ani s-a urcat la volanul mașinii mamei sale și a pornit motorul, profitând de un moment de neatenție

Autoturismul a pornit înainte, iar femeia, în vârstă de 48 de ani, a fost prinsă între vehicul și zidul unei clădiri, suferind răni serioase. Potrivit reprezentanților Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu, accidentul s-a produs pe strada Octavian Goga, în apropierea intersecției cu strada Ion Rațiu.

Primele verificări arată că minorul a fost lăsat nesupravegheat pentru scurt timp, moment în care s-a urcat pe scaunul șoferului și a pus mașina în mișcare.

La fața locului au intervenit și echipajele Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu, care au acordat primul ajutor victimei. Femeia a suferit un traumatism la nivelul bazinului și a fost transportată la UPU Sibiu pentru investigații și tratament de specialitate.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului și pentru a lua măsurile legale necesare. Autoritățile atrag atenția asupra importanței supravegherii copiilor și a asigurării autovehiculelor, pentru prevenirea unor astfel de situații periculoase.